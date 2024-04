Očekávaný návrat Guliho do Komety: Chci dokázat, že na to mám, říká

Veřejné tajemství potvrzeno. Do hokejové Komety se vrací dohrát kariéru sedmatřicetiletý extraligový šampion s brněnským týmem z let 2017 a 2018 Michal Gulaši, který na jihu Moravy před svým loňským krátkým odchodem do Českých Budějovic, strávil sedm roků a odehrál 398 zápasů. Klub o Gulašiho příchodu informoval na svých webových stránkách.

Michal Gulaši se po roce v Českých Budějovicích vrací do Brna. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl