Nostalgická novina. S Martinem Zaťovičem dosud služebně nejstarší hokejista Komety Michal Gulaši opouští po sedmi sezonách a takřka čtyřech stovkách odehraných duelů Brno. Šestatřicetiletý zadák se stal novou akvizicí Českých Budějovic. Kometa o tom informovala na svém klubovém webu.

Michal Gulaši pravidelně nosil zelenou helmu pro vítěze Radegast Indexu. | Foto: Deník/Attila Racek

„Na Kometu budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Zůstane v mém srdci a budu na těch sedm let moc rád vzpomínat. Bylo to krásné období mé hokejové kariéry i života jako takového," pověděl Gulaši pro klubový web. Do Komety přišel na jaře roku 2016 při mohutném posilování klubu, po němž Brno oslavilo v letech 2017 a 2018 dva mistrovské tituly. Gulaši se při svém angažmá stal taky nejlepším obráncem soutěže.

VAR zrušil v nastavení pardubickou penaltu, Hašek začal ve Zbrojovce výhrou

V posledním ročníku už se ostravskému rodákovi i vinou zranění tolik nevedlo. Ubyl mu čas na ledě a v základní části posbíral jedenadvacet záporných bodů ve statistice plus minus, čímž byl v Kometě s Tomášem Kundrátkem nejhorší v klubu. V součtu s play-off nasbíral v pětačtyřiceti duelech tři body za gól a dvě asistence.

České Budějovice budou po Vítkovicích, Spartě, Karlových Varech a Kometě jeho pátou extraligovou štací. Gulaši byl v Brně jedním z posledních mohykánů, kteří zažili oba mistrovské tituly, ze současného kádru Komety už jej pamatují jen Zaťovič, Tomáš Vincour a Marek Čiliak, jehož osud v klubu je ale nejistý.