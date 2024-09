Jaké jsou podle vás ambice Komety pro novou sezonu?

Myslím si, že máme tým na to, abychom bojovali o přímý postup do čtvrtfinále.

Do Brna se vrátila trojice starších zkušených hráčů Hynek Zohorna, Michal Gulaši a Tomáš Bartejs, kteří pamatují poslední tituly Komety. Je jejich angažování správný krok?

To se ukáže až po sezoně (smích). Hynek Zohorna odcházel za lepším, když měl životní formu. U Michala Gulašiho jsme jeho odchod všichni brali tak, že už jeho etapa v Kometě končí. Z lidského hlediska jsem rád, že jsou zpátky, protože je máme spojené s těmi úspěchy, odvedli tady kus práce. Otázka je, do jaké míry budou teď platní.

Kometa pravidelně zapojuje do mužstva mladé odchovance. Mohou se právě zkušenosti navrátilců hodit?

Určitě. Měli by mít v kabině roli mentorů, aby vedle nich mladší hráči rostli.

Jak moc bude v brankovišti chybět Dominik Furch, který zamířil do Mladé Boleslavi?

Minimálně na papíře bude chybět hodně. Postavu, který přišel z Přerova, jsem viděl v posledním přípravném zápase s Olomoucí a chytal dobře, ale to byl to jen jeden zápas. Ještě je tu mladý Kavan, který teď odešel na hostování, u gólmanů máme dobrou výchozí pozici. Věřím, že z našich řad může vyrůst nový Čiliak, který byl v Kometě už od dorostu.

Se Slovincem Gašperem Krošeljem příliš nepočítáte?

Myslím, že je to dočasné řešení na jednu, dvě sezony. Vzhledem k tomu, že má sedmatřicet let, se dá těžko očekávat, že tady bude chytat pět sezon. Máme dva velmi talentované gólmany, uvidíme, co z nich vypadne. K tomu přišel Krošelj, který už má v extralize něco odchytané. Pokud bude s brankáři nějaký průšvih, máme rok, dva na to, abychom to vyřešili.

Kdo podle vás nahradí Daniela Gazdu a Stevea Mosese, kteří táhli v produktivitu Komety v minulém ročníku?

Uvidíme, jak se bude dařit Jakubu Flekovi, který je schopný dávat branky. Hodně jsem zvědavý i na Hynka Zohornu, má sice čtyřiatřicet let, ale na naši ligu bude pořád nadstandardní. Možná je tam i předpoklad, že se střílení branek rozloží do více lajn, aby tam nebyli vyloženě jen dva tahouni. Podle mě je s touto myšlenkou tým skládaný.

V minulých sezonách se vystřídalo na lavičce Komety několik trenérů. Dokončí podle vás Kamil Pokorný nový ročník?

Doufám, že ano. Vsadili na trenéra, který toho už v Kometě spoustu zažil, je podepsaný pod posledními tituly. Moc bych mu přál, aby byl úspěšný. Bohužel máme pravidelně jednou za sezonu zvláštní období, kdy dochází k výpadku. Vůbec nevím, z jakého je to důvodu, jen doufám, že se tomu letos vyhneme.

Koho tipujete na zisk titulu?

Na papíře favorizuju Pardubice, ale nevím jak se vyrovnají s tlakem. Přijde mi, že mají v týmu až moc hvězd, jak to ustojí s egem? Nacpaly do toho enormní peníze, pokud titul nevyhrají, bude to pro ně s ohledem na sílu mužstva průšvih.

Kdo může Pardubicím cestu za trofejí znepříjemnit?

Uvidí se až v play-off. Když vzpomenu poslední tituly Komety, nebyli jsme první celou sezonu, do play-off jsme šli ze čtvrtého, pátého místa a dokázali jsme se dostat až do finále. Třinec naposled taky nevyhrál základní část, nebyl dominantní jako Pardubice a stejně uspěl. Podle mě bude hrát letos velkou roli i Sparta.