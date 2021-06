Mezi stovkami dobrovolníků, kteří o víkendu zaplavili tornádem zničená místa na Hodonínsku a Břeclavsku, nechyběly ani sportovní celebrity. Na zdevastovaných místech přiložili ruku k dílu třeba přední bojovník MMA Jiří Procházka nebo elitní hokejový obránce Michal Kempný z Washingtonu Capitals. Ten v pátek a v sobotu pomáhal v Lužicích, odkud pochází, a taky v Mikulčicích.

Michal Kempný o víkendu ochotně pomáhal v obcích zničených tornádem. | Foto: Instagram Michala Kempného

„Rodičům se tornádo naštěstí vyhnulo a škody na domě měli minimální. Mamka mi už ve čtvrtek posílala videa tornáda a když jsem potom přes celou noc sledoval, co se dělo, bylo mi jasné, že je třeba pomoct. O jakou katastrofu jde, jsem si naplno uvědomil, když jsem viděl cestu vedoucí k našemu rybníku Lužáku. Tam jsme rádi chodívali jako malí a teď to tam všechno lehlo. Dostalo mě to a bylo mi do breku,“ líčil tísnivé okamžiky vítěz Stanley Cupu.