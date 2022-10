Dvaatřicetiletý rodák z moravského Hodonína přichází do Prahy jako nutná posila do defenzívy, ve které to zatím v probíhajícím extraligovém ročníku poměrně dost skřípe.

Hvězdná posila hokejové Sparty. Obranné řady vyztuží Kempný

Rozhodně více se na startu sezony čekalo například od Adama Poláška či Milana Jurčiny, lepší rozjezd si možná představoval i reprezentační bek Jakub Krejčík. K tomu ještě navíc musí Sparta počítat s pokračující absencí Michala Moravčíka, který léčí zranění ze zářijového duelu Ligy mistrů.

Suma sumárum, Kempný je pro Spartu hotovým darem z nebes. A když si Pražané mohou takovou posilu dovolit i po finanční stránce, tak asi není co řešit. To se ovšem na jeho přesun z amerického Seattlu směrem do hlavního města stále díváme čistě hokejovou perspektivou.

Pak je tu totiž i druhá strana mince. Ta, která zajímá především hokejové fanoušky. Ne ty sparťanské, pochopitelně. Jisté zklamání může převažovat třeba na jihu Moravy v Brně, kde Kempný strávil několik let na počátku kariéry.

A tamější příznivci jsou z jeho podpisu na straně ústředního rivala pořádně rozladění. „Milý Michale, ať se ti dál daří a…Ty v*le, neumím lhát. Jsi prostě čů**k. Hlavně že sis tu ukazoval Stanley Cup, to jsme ti byli dobří, co,“ napsal jeden z brněnských fandů.

Zatím to drhne. Od některých hvězd extraligy se na startu čekalo mnohem více

„Jeho přestup do Sparty mi nevadí, ale že mele, jak je doma v Praze, tak to mě skoro dojímá. Ať ani do Brna nejezdí, takové přivítání si za rámeček nedá, Pražák!“ stálo v dalším komentáři pod příspěvkem.

Některým příznivcům Komety dokonce nedávalo smysl, aby se vítěz Stanley Cupu z roku 2018 vracel zpátky do modrobílého dresu. „Jsem rád, že tu není. Nikdy mi jako hokejista nesedl. A za ty prachy může přijít v podstatě kdokoliv jiný,“ glosoval další brněnský fajnšmekr.

Klubismus? Ten už je dávno pryč

Veselo ovšem nebylo pouze v táboře jihomoravské metropole, nad žhavým přestupem Kempného do kabiny pražské Sparty se ihned začal bavit celý internet. „Kdyby byl zástupce nějakého z indiánských kmenů, tak by rozhodně zaujal pozici indiána, který drží své slovo,“ reagoval jeden z uživatelů pod příspěvkem pražské Sparty.

A proč tato narážka? Michal Kempný se totiž před pár lety nechal slyšet, že by si nedokázal představit, že by se měl někdy v budoucnu upsat třeba právě pražské Spartě. To všechno kvůli brněnským fanouškům…

Místo gólů povinné léčení. Reprezentant Vrána vstoupil do pomocného programu NHL

„Slovo klubismus a nějaká úcta ke klubu a svým fanouškům, to už je bohužel dávno pryč. Dneska je Kempnému nějaká Kometa úplně ukradená, ve Spartě dostane obrovský balík a bude se vším spokojený,“ pronesl další z fanoušků.

Dvě věci jsou tak už nyní naprosto jisté. Kempného se v dresu Sparty rozhodně vyplatí sledovat. A ta druhá? Další duel Pražanů s Kometou si rozhodně zaznamenejte do svých diářů. Bude veselo.