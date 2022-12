Přichystali mu choreo, v němž ho přirovnali k Luciferovi z pohádky S čerty nejsou žerty. Každý dotyk hodonínského rodáka s pukem navíc doprovodili pískotem. „Určitě to ze začátku nebylo příjemné. Mám ale něco v kariéře odehrané, proto jsem to nějak extra nevnímal. Snažil jsem se hrát svou hru a co nejvíc pomoct týmu," přesvědčoval reprezentační zadák.

Pokud nesledoval jiné zápasy Komety, muselo mu přijít, že co se týče atmosféry, tolik se toho v Brně od jeho angažmá na jihu Moravy nezměnilo. Bitva se Spartou po letech do posledního místa zaplnila Winning Group Arenu a i atmosféra připomínala doby, kdy Kometa ještě vyprodávala zápas co zápas a fanoušci stáli fronty na lístek.

V nedělní partii se Spartou vůbec nebylo znát, že po koronaviru a nepřesvědčivých výkonech obvyklá návštěva v Rondu stagnuje kolem šesti tisícovek fanoušků. „Kulisa se mi libíla jako vždy. Fanoušci byli přesně tak živí, jak si je pamatuju. Jsem moc rád, že jsem si po letech mohl zahrát na brněnském stadionu," zmínil zadák, který do Komety přišel v roce 2008 v osmnácti letech ze slovenské Skalice.

V ročníku 2012/2013 si odskočil do pražské Slavie, kde pod vedením Vladimíra Růžičky ještě hokejově vyrostl a po comebacku na jih Moravy v roce 2013 se zařadil mezi opory brněnského klubu. Z něj odešel o dva roky později do ruského Omsku. „Kdybych dal gól, nijak bych ho neslavil. Prožil jsem v Brně krásných šest let kariéry. Kometě jsem vděčný a určitě na ni nezapomínám. Že teď hraju za Spartu, je věc jiná. Život mě ale někam zavedl. Už nejsem sám a mám rodinu, to je taky hodně důležité. Nicméně Brno bude mít vždy speciální místo v mém srdci,“ uvedl Kempný, jenž už roky žije v Praze.

Do klubu přišel na konci října, kdy se Sparta topila v podobné krizi jako nyní Kometa. Pražané dokonce postupem času spadli až na předposlední třináctou příčku. Během reprezentační pauzy ale došlo k výměně trenérů a tým pod taktovkou Miloslava Hořavy a švédského kouče Hanse Wallsona vyhrál všech šest zápasů a v tabulce se dostal na šesté místo právě před Kometu. „Změna byla potřeba. Noví trenéři přinesli klid a drajv. Neříkáme si teď, kam se chceme dostat, ale jdeme poctivou prací zápas od zápasu,“ podotkl Kempný.

Z krize potřebují vybřednout i brněnští hokejisté. Prohráli šest z posledních sedmi zápasů a ze třetí příčky klesli na sedmou. „Kometa má natolik zkušený tým, že sis tím poradí. Každý má někdy své krize. Nezdálo se mi, že by hrála nějak extra špatně,“ dodal Kempný.