Další eso na odchodu z Komety. Krištof zřejmě neodolá nabídce z Ruska

Týden po šokující zprávě o odchodu Petera Muellera z hokejové Komety do Vítkovic, se fanoušci brněnského klubu srovnávají s další nepříjemnou novinou. Kometě dá nejspíš sbohem tvořivý slovenský forvard Michal Krištof, jenž tak využije výstupní klauzuli ve smlouvě. Na tom by nebylo nic až tak překvapivého, udivuje spíš jeho záměr zamířit do Vladivostoku v KHL v době ruské invaze na Ukrajinu. Informaci jako první přinesl server iDNES.cz.

Michal Krištof | Foto: Deník/Jiří Sláma