„Byl jeden z těch lidí, co dělají Kometu Kometou. Jezdil s námi na každý výjezd ještě v první lize, kdy byly dvoudenní a bylo to boží. My seděli vzadu, on vepředu. Byl všude. Je to legenda, kterou znal už můj otec nebožtík, když ještě chodil za Lužánky,“ vzpomenul na legendárního příznivce dlouholetý autor choreií a známý fanoušek brněnského klubu Jan Přibyl.

Kometu Lachtan povzbuzoval skoro padesát let a stal se fanouškovskou ikonou, ostatně v roce 2012 dostal od klubu celoživotní permanentku. „Nejdřív jsem se díval na hokej jen v televizi, ale protože mě zaujal, začal jsem chodit naživo a už mě to nepustilo. Poprvé jsem byl párkrát s matkou, ale pak už sám,“ vzpomenul tehdy Lachtan pro klubový web.

Co z něj udělalo divácký fenomén? „Asi je to tím, že to byl takový normální, obyčejný člověk. Byl známý tím, jak uměl roztleskat halu. Když začal plácat těma svýma dlouhýma rukama (odtud přezdívka Lachtan – pozn. red.), tak vydal za pět normálně tleskajících lidí. Byl to Fanoušek s velkým F, který jezdil na každý výjezd,“ zavzpomínal na něj Roman Zajíček z tiskového oddělení Komety.

Při výjezdech Lachtana nešlo přeslechnout. „Seděl kousek za řidičem ve druhé řadě a dokázal třeba i celou cestu pří výjezdu do Kadaně pokřikovat Mira Barus ole,“ poukázal Zajíček na Lachtanovu zálibu v kapitánovi Komety z posledních prvoligových let.

Dalším jeho oblíbencem byl kapitán z osmdesátých let Lubomír Oslizlo, pro něhož vytvořil transparent se sdělením Oslizlo gól.

Zajíček na něj vzpomíná jako na nenápadného člověka, který si ale uměl užít svou chvilku slávy. „Byl v ústraní. Pamatuju si ho s tou jeho kšiltovkou a nesmělým výrazem. Když ale hala začala křičet chorál na jeho adresu, užíval si to. Nikdo o něm moc nevěděl, ani jak se jmenuje, ale když se řeklo Lachtan, toho znali všichni,“ shrnul Zajíček.

Po dlouhých letech fandění se Lachtan letech 2017 a 2018 dočkal vysněných extraligových titulů s Kometou.

„Jsem hrozně rád, že to byl on, kdo měl možnost slavit tituly společně s hráči na pódiu. Vždycky jsme si s klukama ještě v prvoligových časech říkali,že je to přesně ten člověk, pro kterého by bylo skvělé postoupit do extraligy. S klubem neuvěřitelně žil. Už před patnácti lety, když jsme začali jezdit na výjezdy, byl pro nás legenda,“ ohlédl se za populárním Lachtanem v podcastu Hlas Tribuny další známý brněnský příznivec Michal Jimramovský.