Na šampionát se s týmem ze Strakonic nesoucím název Unstoppables neboli Nezastavitelní nominoval díky účasti na lednovém Mistrovství České republiky a Slovenska v Bratislavě. „Rybníkový hokej byl pro všechny v týmu novinka. Vůbec jsme nevěděli, co máme čekat. Jen jsme rychle proletěli pravidla, koukli na nějaké video a hotovo. Zbytek jsme se učili za pochodu,“ přiblížil dvaadvacetiletý student brněnské Univerzity obrany.

A společná premiéra se partě kamarádů povedla na výbornou, když vybojovali třetí místo a stali se jedním ze šestice týmů z České republiky a Slovenska, které urvaly nominační místo na mistrovství světa. „Moc jsme s postupem nepočítali, i když jsme věděli, že máme kvalitní tým a můžeme udělat dobrý výsledek. Najednou jsme hráli o třetí místo a plánovali cestu do Kanady,“ popsal Dlouhý.

BEZ VÁHÁNÍ

Přestože si kromě startovného museli všechny náklady pokrýt sami, o účasti měli hned jasno. „Po rychlé dohodě jsme si řekli, že když už jsme si nominační místo vybojovali, tak pojedeme. Není to levná záležitost, ale hodně nám pomohli sponzoři, kterým patří obrovský dík. Splnili jsme si hokejový sen,“ měl jasno hráč, který letos navlékal taky dres Strakonic v krajském přeboru.

Základní skupinou světového šampionátu prošli Unstoppables bez ztráty bodu, když porazili všech pět soupeřů. Jejich cesta skončila až ve čtvrtfinále, kde padli s americkým celkem Diamondback Tavern 11:14. „Čtvrtfinále jsme měli slibně rozehrané, v polovině zápasu jsme vedli 8:6. Pak ale soupeř uplatnil zkušenosti z předchozích ročníků a zápas otočil. Po prohře zavládlo zklamání, s odstupem času ale šesté místo hodnotíme pozitivně,“ povídal rychlonohý forvard.

Z turnaje si odvezl nezapomenutelné zážitky. „Vesnička Plaster Rock, kde se šampionát každý rok koná, má okolo tisícovky obyvatel. Turnajem tam žijí naprosto všichni. Každý se snaží pro hráče udělat maximum. Mentalita tamních obyvatel je úplně jiná než u nás. Chodili sledovat zápasy a fandit, prostě nádhera. Šampionát byl navíc skvěle zorganizovaný, klobouk dolů před pořadateli,“ pochvaloval si Dlouhý.

KANADSKÉ MRAZY

A stihl okusit i pravou kanadskou zimu. „Teplota se pohybovala v rozmezí od mínus patnácti do mínus třiceti stupňů. Naštěstí jsme hráli všechny zápasy kolem oběda, takže to nebylo tak strašné. Z výcviků jsem sice na zimu zvyklý, v Kanadě to ale bylo úplně jiné kafe,“ řekl s úsměvem mladý voják.

Se spoluhráči v Kanadě zašel na zápas Montrealu proti Arizoně v NHL. „Byl to parádní zážitek, neskutečná show. Od té doby nemůžu přijít na chuť českému hokeji,“ smál se Dlouhý.

Povedlo se mu navštívit jedno z posledních domácích utkání Montrealu před přerušením NHL kvůli pandemii koronaviru. České hokejové soutěže oproti tomu skončily úplně a do play-off tedy nenaskočil ani Dlouhý v Univerzitní lize ledního hokeje. „Nedá se nic dělat, zrušilo se úplně všechno a zdraví je na prvním místě. Jako voják jsem v pohotovosti v záloze. Uvidíme, co bude dál,“ dodal.

Mistrovství světa v rybníkovém hokeji

Světový šampionát v rybníkovém hokeji se v kanadské vesnici Plaster Rock koná pravidelně od roku 2002. Letošního ročníku se zúčastnilo 96 mužstev, z toho tři česká a tři slovenská. Zajímavost je, že před dvěma lety ovládl turnaj celek Starý pušky ze Žďáru nad Sázavou, loni pak mužstvo Captains Náměšť nad Oslavou. Letos do finále postoupil slovenský výběr Frostyshots Bratislava, který však prohrál s kanadským mužstvem Doiron Sports Aces a pohár pro vítěze tak tentokrát zůstal za mořem.



Výběr z pravidel rybníkového hokeje

Rybníkový hokej se hraje na ledové ploše o rozměrech přibližně 40x20 metrů. Branky jsou menší než v klasickém hokeji, široké zhruba 1,8 metru a vysoké asi 30 centimetrů. Hrací čas činí dvakrát patnáct minut. Na každé straně nastupují čtyři hráči, bez brankáře. Rybníkový hokej je založený na gentlemanství. Místo rozhodčího je u ledu pouze pozorovatel, který zaznamenává skóre a sleduje fauly. Místo menšího trestu za faul se přičítá gól poškozenému týmu. Větší trest, jako třeba za nesportovní chování, znamená vyloučení hráče z turnaje. Zakázány jsou bodyčeky nebo střely příklepem.