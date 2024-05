Libor HájekZdroj: Deník/VLP Externista

LIBOR HÁJEK. Obránce, který do dospělého hokeje poprvé nakoukl v hokejové Kometě, se po letech v zámoří vrátil do české extraligy do Pardubic.

Na východě Čech se rodákovi ze Smrčku dařilo, minulou neděli ale prožil hořké zklamání, když jeho celek prohrál ve finále extraligy 3:4 na zápasy s Třincem.

V Praze se může objevit na svém druhém šampionátu, ten premiérový před třemi roky v Rize mu příliš nesedl, nyní dostává druhou šanci.