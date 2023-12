Dvě těžké prověrky na stadionech mistra a vicemistra extraligy hokejistům Komety nevyšly. Herně sice za svými soky nezaostali, ale ze dvou duelů nezískali ani bod. Po páteční prohře 1:2 v Třinci Brňané padli i v neděli večer v Hradci Králové 2:5. V bráně Komety dostal popáté za sebou prostor náhradní gólman Štěpán Lukeš. O obě brněnské branky se postaral Jakub Flek. Petr Holík po nevybíravém zákroku na hlavu od Bohumila Janka ze začátku druhé třetiny utkání nedohrál.

Extraliga - 27. kolo: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Pozdější vyšetření ukázalo, že má kreativní brněnský centr otřes mozku a posunutou krční páteř. „Zákrok jsem viděl a rozhodčí správně rozhodli o trestu do konce utkání. Byl to tvrdý zákrok a doufám, že bude Holas v pohodě. Budeme ho potřebovat,“ zdůraznil jediný brněnský střelec duelu Flek.

Jeho spoluhráči si přitom na východě Čech vytvořili spoustu možností, především aktivní Kristián Pospíšil se šesti střeleckými pokusy. Naráželi ale na výborného Jana Lukáše v hradecké bráně.

FOTO: Euforie v Brně. Basket opět skalpoval favorita, Nymburk vedl pouhou minutu

Dvakrát Kometa dokázala zareagovat na vedení Hradce, když na trefu Tomáše Pavelky z první třetiny ve čtyřiminutové přesilovce zareagoval o minutu později střelou ze skrumáže Flek.

Stejný muž pak ve třetí části odpověděl na rozdílovou branku Kanaďana Jaspera. Poté asi ale Brňané v 54. minutě nepohlídali Davida Šťastného, který poslal puk před bránu, odkud ho za Lukešova záda poslal nikým nehlídaný Giorgio Estephan, který dostal Hradec do klíčového vedení 3:2.

„Šancí jsme měli dost, ale nepadlo nám to tam a sami jsme si nechali dát laciný gól z předbrankového prostoru. Mé dva góly přišly vniveč,“ litoval s devatenácti body v pětadvaceti duelech druhý nejproduktivnější hráč Komety Flek.

Zase ta Opava. Zbrojovka ale duel nakonec otočila, výhru vystřelili mladíci

Závěr patřil Hradci, když svým druhým gólem bleskově využil přesilovku Estephan a do prázdné brány pojistil výhru domácích Aleš Jergl.

„Teď v reprezentační pauze bude třeba, aby si kluci dobře odpočinuli a pak se správně dostali zpátky do tréninkového a zápasového tempa. Je potřeba se připravit na duely kolem svátků, které jsou specifické,“ uvědomoval si Flek, jehož ale v tomto týdnu čekají s českou reprezentací Švýcarské hry, které národní tým zahájí ve čtvrtek v Praze.

Do reprezentační pauzy vstupují Brňané jako sedmý tým tabulky. „Bylo to velice vyrovnané, kvalitní a dramatické utkání. Mrzí nás závěr druhé třetiny, kdy jsme měli spoustu vyložených šancí, ze kterých jsme měli dát gól, abychom šli do vedení,“ litoval porážky asistent brněnského trenéra Jiří Otoupalík.

Další zápas čeká Kometu ve středu 20. prosince, kdy v Karlových Varech zakončí sérii čtyř venkovních duelů v řadě.

Mountfield HK - Kometa Brno 5:2

Třetiny: 1:1, 0:0, 4:1.

Branky a nahrávky: 12. Pavelka (Blain, Jergl), 42. Jasper (Pláněk, Perret), 54. Estephan (Šťastný, Miškář), 58. Estephan (Lalancette), 60. Jergl (Okuliar) – 13. Flek (Zaťovič, Kaňák), 50. Flek (Ďaloga, Cingel).

Rozhodčí: Hribik, Veselý – Špůr, Bohuněk.

Vyloučení: 2:5.

Vyšší tresty: 2:0.

Využití: 2:0.

Střely na branku: 24:23.

Diváci: 4049.

Mountfield HK: Lukáš – Blain (C), Jank, Pláněk, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Estephan, Miškář, Šťastný – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Chalupa, Pilař, Zachar.

Kometa Brno: Lukeš – Lintuniemi, Kaňák, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Pospíšil – Flek, Holík, Zaťovič (C) – Kos, Marcinko (A), Vincour – Kohout, Zbořil, Okál.