Působivý úvod na své premiérové extraligové štaci zažívá brankář Michal Postava. Dvaadvacetiletý král první ligy posledních let září i v úvodu svého angažmá v nejvyšší soutěži v dresu Komety. Ve druhém kole vychytal brněnským hokejistům důležitou výhrou 2:1 v Hradci Králové a Jihomoravané zapsali první tři body do extraligové tabulky. O vítěznou trefu se na východě Čech postaral slovenský forvard Lukáš Cingel.

„Bylo to vydřené, vybojované vítězství. Hokej, který si představujeme, jsme hráli jednoznačně ve druhé třetině," hodnotil do kamery O2 TV Sport trenér Komety Kamil Pokorný.

Jeho svěřenci v úvodu přečkali oslabení a v sedmé minutě udeřili, o první trefu se postaral Jakub Flek. Druhou přesilovku ovšem Východočeši zanedlouho využili, když se prosadil Ryan Dmowski a bylo srovnáno. V první části měli Východočeši navrch, jenže naráželi na Postavu. Ten se blýskl třeba proti šanci Martina Štohanzla. „Věděli jsme, že po nás Hradec půjde, říkali jsme si v kabině, že musíme zrychlit hru a dávat si puky před bránu," poznamenal Pokorný.

A rozprava v kabině zabrala. Ve druhé třetině se podobně jako v úvodní partii proti Liberci Brňané probudili a soupeře jasně přestříleli, přestože i domácí měli šance. Zkraje druhé části pomohlo Postavovi břevno po ráně McCormacka.a proti zakončení Miškáře v přečíslení dva na jednoho se parádně ramenem blýskl Postava. Ten lapil také trestné střílení Dmowského poté, co Radovana Pavlíka vyrušil při trestném střílení sekerou Nicolas Beaudin.

„To byl jeden z klíčových okamžiků. Kdyby se Hradec dostal do vedení, byl by to asi jiný zápas. Podržel nás Postava, který celý zápas chytal výborně," ocenil brněnský kouč brankáře.

Zatímco domácí své šance nevyužili, hosté ano, konkrétně Cingel, který dorazil do brány puk odražený po zásahu Novotného a dostal Kometu znovu do vedení. Navýšit vedení pak mohl i Martin Zaťovič, jenže zblízka se neprosadil.

Ve třetí části se domácí jen těžce dostávali přes pečlivou obranu Komety k šancím. Na druhé straně naopak mohl udeřit Kristián Pospíšil, jeho střela se odrazila od Novotného výstroje mimo bránu.

Sedm minut před koncem pak autor jediné hradecké branky Dmowski nevybíravě udeřil do oblasti hlavy a krku Tomáše Marcinka, za což byl vyloučený na pět minut plus do konce utkání. „Trochu mě mrzí, že jsme nevyužili pětiminutovou přesilovku," litoval Pokorný.

Hradec už ale srovnat nedokázal a tři body tak putují do Brna. Další zápas čeká Kometu v neděli, kdy se představí od šesti hodin večer na ledě mistrovského Třince.

Mountfield HK - Kometa Brno 1:2

Třetiny: 1:1, 0:1, 0:0.

Branky a nahrávky: 9. Dmowski (Perret, Estephan) – 7. Flek (Ďaloga, Holland), 30. Cingel (Bartejs).

Rozhodčí: Ondráček, Pilný – Kajínek, Rampír.

Vyloučení: 4:3.

Vyšší tresty: 2:0.

Využití: 1:0.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 21:27.

Diváci: 4025.

Mountfield HK: F. Novotný – Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk (A), Pavelka (C), Bučko – Batna, Estephan, Perret (A) – Jergl, Miškář, R. Pavlík – Šťastný, Tamáši, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný – Chalupa.

Kometa Brno: Postava – Ščotka, Davidson, Holland, Beaudin, Ďaloga, Gulaši, Bartejs – Flek (A), Cingel, H. Zohorna – Zbořil, Marcinko (A), Pospíšil – Říčka, Konečný, Zaťovič (C) – Kos, Kollár, Jedlička – Veselský.