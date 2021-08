Mozík se v květnu dohodl na angažmá v Kometě Brno, ale o měsíc později v klubu z rodinných důvodů skončil. Osmadvacetiletý obránce bude nadále působit v KHL, kde nastupoval v minulé sezoně za čínský Kunlun a v minulosti za Viťaz Podolsk. V zahraničí hrál také za švédský Färjestad a v NHL si připsal sedm startů za New Jersey.

V Česku oblékal dres Plzně, s kterou získal v roce 2013 extraligový titul, a Mladé Boleslavi. Rodák z Prahy se představil na olympijských hrách v Pchjongčchangu, letos byl v přípravě na mistrovství světa, ale do konečné nominace se neprobojoval.

O rok mladší Šulák, který na světovém šampionátu v Rize nechyběl, se vrací do KHL po téměř dvou letech. V roce 2019 hrál krátce za Čerepovec, který ale předčasně opustil a odešel do finského týmu KooKoo Kouvola. Minulou sezonu strávil v Kärpätu Oulu. Také Šulák nakoukl do NHL, za Detroit odehrál šest zápasů.

Vladivostok, který na rok z KHL zmizel kvůli finančním problémům, zahájí novou sezonu 2. září zápasem proti Spartaku Moskva.