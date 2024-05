Obránce Jan Ščotka (druhý zprava) si na svou šanci musel počkat, nakonec však naskočil do finále.Zdroj: Deník/František Bílek

JAN ŠČOTKA. Napsal jeden z velkých příběhů zlatého šampionátu. O tom, že je třeba věřit a nikdy se nevzdávat. Když totiž na závěr skupinových bojů doplnili kádr Martin Nečas, Pavel Zacha a Pastrňák, byla česká soupiska plná. A Ščotka byl mimo ni, dokonce musel odevzdat i svou hráčskou akreditaci.

Přesto o týden později jezdil po ledě O2 areny se zlatou medailí na krku. Rutta totiž na finále vyfasoval trest, zdravotní stav dalšího obránce Jakuba Krejčíka byl nejistý. A tak byl na nejdůležitější zápas na soupisku dopsán právě osmadvacetiletý bek brněnské Komety.

Na led proti Švýcarům naskočil šestkrát a po závěrečné siréně mohl slavit dokonání neobyčejného příběhu. „První pocit byla totální nervozita, člověk nehraje delší dobu, tak má strach, jaké to bude. Hned při prvním střídání jel proti mně Kevin Fiala, říkal jsem si, že budu vypadat jako debil a klukům to zkazím. Bylo to náročné, ale krásné,“ usmíval se Ščotka.