Čtyřiatřicetiletý snajpr se v přípravě za nový tým prosadil už třikrát. Naopak jeho bývalí spoluhráči se zatím v koncovce spíš trápí, Kometa dosud ani v jednom utkání nevstřelila víc jak dva góly. „Proti Vítkovicím to bereme jako další přípravný zápas, kde si můžeme otestovat přesilovky, oslabení a celkově náš nový herní styl,“ popsala pro klubový web letní posila Komety Jakub Flek.

Příprava Komety

Odehrané zápasy:

Kometa – Třebíč 2:3

Kometa – Zlín 3:2 po náj.

Kometa Olomouc 1:3.



Zbývající utkání:

Středa 24. 8. 17.30 Vítkovice – Kometa

Čtvrtek 1. 9. 18.00 Kometa – Zvolen

Úterý 6. 9. 18.00 Olomouc – Kometa

Čtvrtek 8. 9. 18.00 Kometa – Vítkovice.

Právě on má být jeden z těch, kteří bodový přínos Muellera nahradí. Zatím však nemůže být příliš spokojený, na svůj první gól nebo asistenci v novém dresu stále čeká, přestože v posledních dvou utkáních nastoupil v prvním útoku.

Společně se svými spoluhráči však tuší, že do startu nové extraligové sezony je ještě času dost. „Tréninky byly v posledních dnech hodně náročné, dvoufázové a k tomu také posilovna. Bylo toho fakt hodně, ale je to součást přípravy a prostě to absolvovat musíme. Pod trenérem Martinem Pešoutem jsem už zažil hodně příprav, trenér tomuto systému věří a v Karlových Varech jsme vždy měli začátky výborné. Takže věřím, že i v Kometě se nám start povede,“ nepanikařil Flek.

V elitní formaci nastoupil bývalý karlovarský hráč proti Olomouci s Petrem Holíkem a Lubošem Horkým. Právě z trojky s Holíkem na centru odešel po minulé sezoně Mueller. Flek se tak od začátku nabízel jako adekvátní náhrada, sestava se však před úvodním ligovým utkáním proti Karlovým Varům bude ještě měnit. „Už i teď budou na soupisce nějaké vynucené změny. Všechny zápasy jsme hráli ve velké únavě, ale to k tomu patří,“ uzavřel Flek, který v minulém ročníku ve 49 ligových zápasech zapsal 37 kanadských bodů.