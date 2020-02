Víte, kdy se vrátíte do hry?

Rád bych to věděl, ale fakt nevím. Chodím na fyzioterapii a různé rehabilitace. Snažím se koleno posílit a zkouším bruslit. Ale na trénink s kluky to ještě není.

Jak reaguje koleno, když vstoupíte na led?

Jenom zatím zkouším takový dlouhý skluz. Není to tak, že jsem na ledě každý den. Jen jdu občas vyzkoušet, kam mě to pustí.

Stihnete play-off?

Určitě chci být na vyřazovací boje fit, ale to už i dřív. Samotného mě zajímá, kdy se vrátím. Každý den na tom pracujeme.

Máte zkušenosti s návratem po několikatýdenní pauze?

Vůbec. Jednou jsem absentoval ve Zlíně kvůli zádům, ale nešlo o nic vleklého. Vynechal jsem dva zápasy. Zranil jsem se taky před mistrovstvím světa v Paříží, ale to bylo před koncem sezony. Takto přímo v extraligové sezoně jde o první podobnou absenci.

Co od sebe očekáváte po návratu na led?

Doufám, že pauza půjde znát co nejmíň a nebudu se potřebovat tolik rozehrávat. Nějaká očekávání samozřejmě mám. Teď se ale soustředím především na co nejdřívější návrat.

Řešili jste nějak celou situaci s Graňákem?

Psal jsem si s ním a nic jsem mu nevyčítal. Ani nevím, jak jsem spadl. Jestli jsem mu šlápl na hokejku nebo jsem zajel do rýhy. Spadl se mnou a nemohl nic dělat. Byla to nešťastná náhoda. Omlouval se mi a psal jsem mu, že se nemá za co omlouvat.

Co jste si pomyslel v prvním momentu po inkriminovaném okamžiku?

Že mi skončila sezona a že jsem v řiti. Nakonec to dopadlo líp, i když to později vypadalo, že se vrátím na led dřív, než to vypadá teď.

Jak jste snášel první dny po zranění po psychické stránce?

V pohodě. Pro mě byla důležitá zpráva, že kolenu nic vážného není. Mohl jsem být v řiti rok, půl roku nebo tři čtvrtě. Je dobré, že se můžu vrátit a zatím jsem mimo hru jenom nějakých pět týdnů.

Pomohl vám po tom střetu i fakt, že jste zatím vážnější zranění neměl?

Je to možné, asi jsem měl koleno dobře obalené tukem. (smích)

Jak se vám dívá na zápasy z tribuny?

Blbě. Už chci být na ledě. V hlavě jsem měl nastavené, že už při reprezentační pauze budu trénovat naplno. Proto je to teď těžké snášet, ale musím zůstat pozitivní.

Když sedíte na tribuně, neříkáte si, že byste některé situace v přesilových hrách řešil jinak?

Vůbec, klukům fandím. Rozhodně si neříkám, že bych něco udělal líp. Někdy to úplně nepadá.

Sledujete teď víc hokej?

Jsem sportovní typ, takže mám přehled o všem. Na domácí zápasy chodím vždy a když Kometa hraje venku, dívám se buď v televizi, nebo na počítači. Sledoval jsem třeba i finále Ligy mistrů nebo Euro Hockey Tour.

Cítíte podporu od fanoušků?

Ano. Už na začátku chodilo hodně zpráv, nemohl jsem na všechny odepsat, tak jsme s klubem vytvořili vyjádření. I teď se lidé zajímají, jak to se mnou vypadá a kdy se vrátím.

Petr Holík

Sezona 2019/2020

Počet zápasů: 32

Body: 37

Góly: 11

Asistence: 26

Body dosažené v přesilovkách: 16

Průměrný čas na ledě: 18:16 minut

Statistika plus/mínus: – 2