Jinak ale zasvětil svoji kariéru Montrealu. Jenže ani rodák z Kladna čas nezastaví. Do NHL poprvé nakoukl 31. prosince v roce 2003. A s nejslavnější hokejovou soutěží se rozloučil v roce 2018.

Kariéru ale nezabalil. Vrátil se do České republiky, kde dohrál sezonu střídavě za Kladno a Kometu. A právě brněnskému celku se upsal i na další sezonu. „Rozhodl zájem Komety a Libora Zábranského, abych v Brně pokračoval,“ líčil Plekanec.

Na jihu Moravy se usadil, bydlí tady společně se svojí partnerkou a brněnskou rodačkou Lucií Šafářovou, která mu 19. prosince porodila dceru Leontýnku. „Musím zaklepat, zatím je to v pohodě, nějaké špatné noci nebyly a užívám si to,“ řekl šťastný otec, který má ještě dva syny s Lucií Vondráčkovou.

S tou žil v Montrealu. Teď ale bydlí v jihomoravské metropoli. „Na Brno jsem si zvykl, je to krásné město. Už jsem tady byl loni, když jsem tu chvíli hrál, takže úplně v pohodě,“ zmínil sedmatřicetiletý forvard.

A co se mu na jihomoravské metropoli líbí nejvíc? „Je tady všechno, co člověk potřebuje. Nejsem moc náročný, jsem rád v klidu doma. Ale můžeme zajít do města, na přehradu, kde je krásně, nebo si zajet dolů na Pálavu, která je kousek, takže super,“ vyjmenoval Plekanec, kterého si Montreal vybral na draftu v roce 2001 ve třetím kole.

Zároveň dodává, že mu Montreal, kde žil podstatnou část svého života, tolik nechybí. „Montreal je taky krásné město, ale můj domov byl vždycky tady v České republice. V Kanadě jsem si toho spoustu užil a vždycky se tam pojedu rád podívat za kamarády, když bude příležitost,“ podotkl centr brněnské Komety.