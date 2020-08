Ten naposledy nastupoval v dresu Mladé Boleslavi, kde po konci uplynulého ročníku extraligy neprodloužil smlouvu. „Prožil jsem tam krásných tři a půl roku, měli jsme super partu. Boleslav se ale rozhodla hrát s mladšími, což naprosto chápu. Pro mě teď přišla šance v Kometě a jde o novou výzvu. Chci ukázat, že hokej hrát pořád umím,“ hlásil Klepiš.

Po konci ve středočeském klubu však chtěl zůstat v blízkosti domova, který má v Praze. „Když se ale ozvalo Brno, nebylo co řešit. Hned jsem věděl, že nabídku přijmu, takový klub se prostě neodmítá,“ zdůraznil Klepiš.

Se šestatřicetiletým zkušeným forvardem se zatím v brněnském týmu počítá do druhé formace k Peteru Schneiderovi a Tomáši Vincourovi. Mezi nimi zaplní mezeru právě po Plekancovi. „Kuba je trochu jiný typ hráče než Pleky, má odlišné držení hole a očekáváme od něj spíš finální nahrávky. Není až takový pes obranář,“ popsal novou posilu brněnský asistent trenéra Radek Bělohlav.

Jakub Klepiš

Narozen: 5. června 1984 v Praze

Výška: 186 centimetrů

Váha: 89 kilogramů

Post: útočník

Držení hole: pravé

Současný klub: Kometa Brno

Předchozí kluby: Slavia Praha, Portland Winter Hawks, Portland Pirates, Washington Capitals, Hershey Bears (USA), Omsk, Ufa, Dynamo Moskva (Rusko), Lev Praha, Färjestad (Švédsko), Třinec, Mladá Boleslav

Statistiky v extralize: 435 zápasů, 91 gólů, 160 asistencí

Úspěchy: bronz z MS do 18 let v roce 2002, zlato z MS 2010, mistr extraligy v sezonách 2002/2003 a 2007/2008 (Slavia Praha), mistr KHL 2010/2011 (Ufa) a 2011/2012 (Dynamo Moskva), Calderův pohár v AHL 2005/2006 (Hershey Bears)

Klepiš dosud odehrál v české hokejové extralize 435 zápasů, v nichž zaznamenal 91 branek a 160 asistencí. „Vím, že jsem nepřišel, abych zabránil co nejvíc gólům, čeká se ode mě spíš produktivita. Chci hlavně pomoct týmu k co nejlepším výsledkům a je jedno, jakým způsobem,“ podotkl Klepiš.

Jedna z jeho hlavních předností je všestrannost. „Jde o hráče na post centra nebo křídlo, může hrát přesilovky i oslabení. Získali jsme hráče do prvních dvou pětek. O jeho dovednostech se nemusíme vůbec bavit,“ poznamenal Bělohlav.

Klepiš má podle předpokladů zaujmout v brněnském celku vůdčí roli, a to nejen na ledě, ale také v kabině. „Věkem bych určitě měl patřit k lídrům a třeba se tak stane, až časem kluky víc poznám.V týmu je sice spousta mladých hráčů, ale jsou šikovní. Nepřišel jsem, abych jim radil a rozdával rozumy, protože jsem už něco odehrál. Samozřejmě když budou potřebovat, pomůžu s čímkoliv,“ řekl Klepiš a dodal: „Co ale vím, tak Něma (obránce Ondřej Němec – pozn. red.) byl vždycky v kabině ukecaný. Aspoň ve Lvu Praha, tak doufám, že je takový i tady,“ culil se Klepiš.

S Němcem se pražský rodák potkal nejen na klubové úrovni, ale také v reprezentaci, kde se společně radovali z posledního vítězství národního týmu na světovém šampionátu v Německu. „Už jsme se potkali, sotva mě pozdravil a už mi hlásil: Čau, jsem pokladník,“ smál se Klepiš.

Hokejista se zkušenostmi i ze slavné NHL, kde odehrál šestašedesát zápasů za Washington Capitals, se v úterý objevil i na předzápasovém tréninku Komety. Do večerního utkání v letním poháru Generali Česká Cup proti Pardubicím ovšem ještě nenaskočil. „Byl jsem na ledě teprve popáté a je to znát. Letní přípravu můžete dělat klidně pět měsíců, ale jak vlezete na led, pohyb je úplně jiný. Zase na tom nejsem tak špatně, že nemohu dýchat. Stačí tři čtyři tréninky a dostanu se zase do komfortu,“ líčil forvard Klepiš.

Brněnští hokejisté se ve čtvrtek od šesti hodin večer představí na domácím ledě, kde vyzvou v posledním utkání letního přípravného poháru Hradec Králové. „Je připravený dobře, ale uvidíme, jak se bude cítit. Předpokládáme, že by do zápasu už mohl nastoupit,“ prozradil asistent kouče Bělohlav.