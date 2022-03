Na první branku se čekalo skoro až do poloviny zápasu. Ale pak utkání nabralo rychlý spád. Západočeši odskočili Kometě do dvoubrankového trháku, ale domácí během dvou minut skóre vyrovnali.

Chvíli po začátku třetí třetiny dokonal obrat Holík. Jenže za další čtyři minuty vyrovnal hostující Malát – 3:3.

Bod navíc si pak hokejisté Komety zajistili až při samostatných nájezdech. „Já jsem samozřejmě rád za vítězství, byť jsme hodně chtěli, aby bylo tříbodové. V první třetině jsme měli několik opravdu vyložených šancí, kdy jsme mohli odskočit a paradoxně opak se stal pravdou, dostali jsme se do dvoubrankové ztráty, po našich chybách," řekl po utkání pro klubový web kouč Komety Jiří Kalous.

A pokračoval. „Důležité bylo, že po druhé brance jsme hned vstřelili kontaktní gól, což nakoplo psychiku týmu. Myslím, že dnes musel každý Komeťák vidět, jak ti kluci dřou, jak za tím jdou. Dokonce jsme se z 0:2 dostali do vedení 3:2, bohužel jsme pak udělali chybu v defenzivě, když jsme soupeři dovolili vyrovnat. V závěru to možná bylo trošku vabank. Důležité bylo ubráněné oslabení na konci základní hrací doby a na začátku prodloužení, byla tam nesmírná obětavost a nasazení, vše podřízené tomu, aby se vyhrálo. Nakonec to týmu přineslo odměnu a bereme aspoň dva body."

HOKEJOVÁ EXTRALIGA - 52. KOLO

KOMETA BRNO - ŠKODA PLZEŇ 4:3 sn

Branky a nahrávky: 36. Holland (Vincour), 37. Šik, 44. Holík (Mueller, Tansey), rozh. nájezd Krištof – 29. Kremláček (Dzierkals), 36. Schleiss (Kodýtek, Kaňák), 48. Malát (Dzierkals, Lang). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Onráček, Axman. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 5 450. Třetiny: 0:0, 2:2, 1:1 – 0:0. Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, Holland, Kučeřík, Tansey, Gulaši, Fajmon, Doudera – Vincour, Krištof, Mueller – Zaťovič, Holík, Horký – Kollár, Zbořil, Šoustal – Dočekal, Rákos, Šik.

Další úterní výsledky:

31. KOLO:

KLADNO – VÍTKOVICE 4:3 PP

Branky a nahrávky: 19. Pytlík (Zikmund), 28. A. Kubík (Plekanec, Baránek), 59. Hlava (Plekanec), 61. A. Kubík – 25. Fridrich, 44. Fridrich (J. Hruška), 57. J. Hruška.



41. KOLO:

MLADÁ BOLESLAV – KARLOVY VARY 3:2

Branky a nahrávky: 32. Ševc (Pláněk, Fořt), 35. Pláněk (O. Flynn), 56. O. Flynn – 30. T. Rachůnek (T. Mikúš, Flek), 43. Plutnar.



43. KOLO:

LITVÍNOV – HRADEC KRÁLOVÉ 3:2 SN

Branky a nahrávky: 36. Sukeľ (Estephan, F. Lukeš), 58. P. Zdráhal (F. Lukeš, Estephan), rozhodující sam. nájezd Estephan – 24. Jergl (Ščerbak, Kevin Klíma), 27. Lalancette (Blain).



44. KOLO:

ZLÍN – SPARTA 2:3

Branky a nahrávky: 47. Kubiš, 58. Zabusovs (Honejsek) – 24. Šmerha (Moravčík, M. Řepík), 44. M. Řepík (M. Forman, Sobotka), 49. M. Jandus (Z. Doležal).



52. KOLO:

ČESKÉ BUDĚJOVICE – PARDUBICE 7:1

Branky a nahrávky: 12. Vráblík (Pech, Šenkeřík), 25. Percy (M. Hanzl, Karabáček), 30. Vráblík (M. Hanzl), 34. M. Beránek (Vráblík), 40. J. Ondráček (Abdul, Šenkeřík), 41. Abdul (Pech, Šenkeřík), 51. J. Ondráček (Šenkeřík) – 39. Košťálek (R. Kousal).



1. Hradec Kr. 53 30 8 5 10 176:111 111

2. Třinec 53 31 4 7 11 168:112 108

3. Sparta Praha 53 24 6 6 17 191:150 90

4. Škoda Plzeň 54 24 5 8 17 164:148 90

5. Pardubice 53 21 11 4 17 166:146 89

6. Č. Budějovice 53 25 5 3 20 157:142 88

7. Liberec 52 23 3 8 18 133:138 83

8. Vítkovice 53 21 7 5 20 134:140 82

9. M. Boleslav 54 21 3 6 24 126:143 75

10. Litvínov 53 18 4 8 23 149:164 70

11. Kometa Brno 52 15 10 5 22 137:156 70

12. Olomouc 52 16 8 4 24 122:146 68

13. Karlovy Vary 53 17 4 7 25 153:170 66

14. Rytíři Kladno 53 13 6 8 26 140:176 59

15. Berani Zlín 53 9 5 5 34 104:178 42