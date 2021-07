Vraťme se úvodem krátce do jara. Předpokládám, že nabídku z Třebíče jste přijal rád.

Určitě ano. Jsem tady doma. Nemusím lítat po republice, i když Brno není daleko. Tady jsem začal po vojně a roce v Hradci Králové hokejovou kariéru v chlapech. A nyní po šesti letech přestávky jsem zase zpátky.

Letos jste zde našel hodně mladý tým, což je jistě změna oproti Kometě. Je to pro vás výzva?

V první řadě bych chtěl říct, že tým je tady sice opravdu mladý, kluci přede mnou si ho ale srovnali. Hráči tady jsou pracovití a ukáznění, což je velké pozitivum. Na druhou stranu - nějaké zkušenosti bychom potřebovali do týmu dostat. Čeká nás těžká sezona, rádi bychom proto jednoho obránce a útočníka přivedli. Uvidíme, jestli se nám to povede. Trh je šíleně úzký, především pokud jde o beky. Když byl někdo k mání, sáhly po něm movitější kluby. Peníze v současnosti rozhodují takřka všechno, takže pro nás jako provinční klub to není jednoduché.

S jakým kádrem momentálně pracujete?

Máme dvacet hráčů, které jsme doplnili o naše nejlepší juniory. Nyní máme na nějakých čtrnáct dní dalších pět hráčů na try-out. Uvidíme, někdo tady možná vydrží déle, někdo odejde. Zatím máme kádr dostatečný, ale jak jsem avizoval před chvílí - chceme ještě kádr trošku posílit.

V minulosti Horácká Slavia úzce spolupracovala s Kometou. Ta nyní založila B tým. Bude kooperace pokračovat i v této sezoně?

Podle mého názoru pro hráče, kteří atakují extraligu a nevejdou se do základního kádru, by byla druhá liga málo. Jsme již na něčem domluveni, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Oni také momentálně na tom nejsou s beky početně úplně nejlépe. Ale nějaký útočník z Komety by mohl za nás pravidelně nastupovat. Forma určité spolupráce zůstala.

S Kometou také tradičně odstartujete herní přípravu. Už v úterý třetího srpna ji přivítáte na svém stadionu. Je jasné, že se jedná pouze o přípravné utkání, ale přesto: Budete se chtít i v přáteláku vytáhnout a bývalé svěřence zdolat?

My chceme vyhrát každé utkání. A nejde o to, jestli se jedná o Kometu nebo, při vší úctě, třeba Kolín. V první řadě bych si ale přál, abychom po roce a půl dostali diváky do hlediště. Teď už to snad vyjde. Věřím, že jak jsou fanoušci natěšení, do hlediště jich přijde přes tři tisíce a vytvoří parádní atmosféru. Zvlášť, když soupeř je atraktivní. Budeme to mít těžké, ale určitě hráče namotivujeme, aby se porvali o vítězství. I když některé dovednosti jsou ještě syrové a měly by být vyladěné až na září. Budeme bojovat a věřím, že odehrajeme slušný zápas.

HERNÍ SYSTÉM 1. LIGY

Tříkolová základní část

Po základní části:

1. - 6. postup do play-off

7. - 10. předkolo play-off

11. - 12. konec sezony

13. - 14. play-down (poražený sestup, vítěz baráž o 1. ligu)

15. - 17. sestup do 2. ligy

Mluvil jste o náročné sezoně. Herní systém a redukce počtu klubů v první lize (může sestoupit až pět celků - pozn. aut.) budou určitě hodně stresující. Jak vidíte nadcházející ročník vy?

Ze sezony a herního systému mám určitě respekt. To by ani nebylo dobře, kdybych šel do sezony bez respektu. Ale snad jen dva nebo tři týmy v soutěži se asi o svůj osud neobávají. Ostatní určitě ano. Je to ale sport a emoce k tomu patří. Především právě při letošním modelu je důležité, abychom dobře odstartovali. Abychom neměli zraněné klíčové hráče a pokud možno v každém zápase bodovali. Třeba jenom za bod či dva, aby bodové konto naskakovalo.

Jakou hrou se bude chtít Horácká Slavia v sezoně prezentovat? Vzhledem k mládí hráčů bych to tipoval na agresivní fyzickou hru.

Vloni hrál tým slušně, ale střílel málo branek. Spoustu bodů a zápasů ztratil tím, že hráči neproměnili tutovky. A i v úterý, kdy jsme hráli mezi sebou, skončil tento zápas 1:0 po čtyřiceti minutách… Je potřeba tedy z naší strany zapracovat na produktivitě. Já osobně preferuji kvalitní defenzivu. Asi to bude znít blbě, ale raději vyhraji 2:1 než 6:4. Kdo hraje dobře v obraně, získává body. Směrem dopředu kluky svazovat nebudeme, ale úkoly dozadu si budou muset všichni plnit zodpovědně.

Téma poslední otázky jsme také trošku už nakousli. Věříte, že nadcházející sezona se konečně odehraje a dohraje bez problémů?

To je alfa a omega současné doby. To, co se odehrávalo vloni v první lize i extralize, nemělo s hokejem moc společného. Hráči se sice nějakým způsobem vyhecují, ale ta atmosféra na stadionech, energie od diváků, to tam prostě chybí. A je jedno, jestli hrajeme v Havířově, nebo doma. Důležité je, aby diváci na hokej mohli a vše se vrátilo do stavu před rokem a půl.