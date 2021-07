Soupiska B mužstva čítá šestadvacet jmen. Vůbec nejstarším členem druholigového týmu je Brabenec, jenž ukončil profesionální hráčskou kariéru před čtyřmi lety. Pětačtyřicetiletá klubová legenda vybojovala s Kometou mistrovský titul v sezoně 2016/2017, jeho syn Jakub aktuálně hraje za A tým extraligu.

Ani ne rok vydržel bez hokeje Kováčik, jenž loni na konci června ukončil kariéru. Naposledy hrál ve druhé slovenské lize za Topoľčany, teď je asistent trenéra Komety. "Jožo říkal, že se s áčkem pečlivě připravuje a vypadá to, že by mohl do některých zápasů zasáhnout," podotkl Zachrla.

Přestože se v kádru objevila jména i dalších hokejových veteránů jako Malce a Moskala, jádro týmu tvoří hlavně mladí hráči. "Chceme to stavět na klucích, kteří prošli Kometou a mají ke klubu vztah. Ať už to jsou borci, kteří prošli naší mládeží, hráli nižší soutěže a do vyšších lig se nedostali. U hokeje chtěli ale dál zůstat a být součástí komeťácké rodiny," uvedl Zachrla.

Brněnská rezerva se aktuálně už připravuje na novou sezonu, do které ji povedou trenéři Jan Konečný a Jiří Otoupalík. "Sejdeme se vždy v odpoledních nebo večerních hodinách, neboť většina kluků chodí do práce. Využíváme naše prostory a také sportoviště v okolí haly. Vše samozřejmě probíhá podle platných opatření," dodal Zachrla.

Ten oznámil i první přípravná utkání druholigového celku, jehož soupeři budou Hodonín a Havlíčkův Brod. Další zápasy jsou v jednání.

Soupiska HC Kometa Brno B:

Brankáři: Zdeněk Slavíček (ročník 1997), Daniel Šembera (2001). Obránci: Tomáš Malec (1982), Jozef Kováčik (1980), Jan Švejda (1997), Jiří Kališ (1997), Aleš Trnka (1998), Štěpán Kučera (1999), Roman Jeřábek (1999), Adam Studený (2001), Matúš Hlaváč (2001), Pavel Buchal (2000). Útočníci: Kamil Brabenec (1976), Patrik Moskal (1981), Jakub Kadlec (1992), Tomáš Mlynář (1998), Robert Havlát (1998), Jan Hasoň (1998), Patrik Říčka (1998), Petr Krejčí (1999), Marek Škvrně (1999), Vojtěch Kadlic (2000), Dominik Chára (2000), Adam Popelka (2001), Dominick Vašíček (2001), Róbert Mokrohajský (1995). Trenéři: Jan Konečný, Jiří Otoupalík.