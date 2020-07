„Je to teď u mě jedno z nejhlavnějších témat, ale já chci ještě tuto sezonu zůstat tady. Na nějakých 95 procent tady zůstanu. Budu rád, když budu pokračovat v Kometě a uvidíme, jak se vše vyvine během sezony,“ nastínil Svozil.

Názory na brzký odchod hráčů do Kanady nebo Spojených států byly věčným tématem i před aférou kolem praktik aplikovaných na mladé hokejisty, kteří mají být v některých případech doslova tyranizováni ze strany starších spoluhráčů i trenérů.

„Bylo by důležité, kdy by tam odešel, jakým způsobem by tam odešel a kam by odešel. Pokud se začne prosazovat u nás, bude hrát v extralize a kluby či národní týmy různých kategorií si jej nebudou pořád přehazovat, tak by bylo lepší, kdyby zůstal doma,“ řekl Deníku v nedávném rozhovoru bývalý reprezentační kouč Miloš Říha.

Ten by v případě přehnaného herního vytížení Svozila v tuzemských vodách byl i pro jeho odchod do zahraničí.

CHCI BÝT LEPŠÍM HOKEJISTOU I ČLOVĚKEM

Jisté je, že Stanislav Svozil musí nadále pracovat, aby rostl v obránce světové extratřídy. Našlápnuto má slušně, navíc z něj číší pokora a zodpovědnost. „Vždycky je co zlepšovat. Na každém zápase, tréninku. Chci se každý den zlepšovat a být lepším hokejistou i člověkem. Starší kluci v kabině nám dávají rady na ledě i mimo led. My mladší jsme za to strašně vděční a díky tomu se posouváme,“ prozradil Stanislav Svozil.

V uplynulé sezoně naskočil do 41 utkání v nejvyšší soutěži, dal dva góly a přidal tři asistence. Hlavně však udivoval herní jistotou, přestože do ročníku naskočil coby šestnáctiletý. Není tedy divu, že nedávno převzal ocenění pro nejlepšího nováčka extraligy. „Je to určitě krásné. Ale je to jenom cena, takže to musím hodit za hlavu a hrát dál,“ má Svozil jasno.

V Přerově ještě koncem června stihl s místními inline hokejovými Night Birds vybojovat zlatý hattrick pro juniorskou kategorii. V Kometě prý s doplňkovým sportem během přípravy problém nemají. „Hraju to každý rok, akorát ten přechod na led je trošku těžší. To si ale zvyknete. Vnímám to jako zábavu a trénink navíc,“ pousmál se mládežnický reprezentant.

O akce s národním týmem však letos vinou koronakrize přišel. „Přišli jsme o play-off, mistrovství světa osmnáctek, Hlinkův memoriál. Nic s tím ale neuděláme, zdraví je na prvním místě,“ uvědomuje si Stanislav Svozil. „Museli jsme se připravovat individuálně, pak naskočit do tréninkového cyklu. Dostat se do toho bylo trošku náročnější, ale všechno probíhalo tak, jak mělo. Takže v pořádku,“ dodal závěrem.

Miloš Říha o Stanislavu Svozilovi:



Zdroj: Deník / Attila RacekZnám dobře tátu od Standy. Myslím si, že má čas a pokud bude takto pokračovat, mohl by se vypracovat. Říkám mohl, protože ta cesta je ještě dlouhá, není tak jednoduchá. Dá se vylétnout nahoru, ale taky rychle spadnout. Viděl bych to na postupný progres, pokud se prosadí jako lídr v osmnáctce, poté ve dvacítce, pak teprve můžeme mluvit o tom, že bude platným hráčem pro národní mužstvo mužů. Ukázal, co v něm je, vidím tam ještě pořád dost místa, aby se naplno prosadil.