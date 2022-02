Svědčí o tom i řada projektů hokejového klubu, například Království Komety, které aktuálně sdružuje kolem devadesáti partnerských měst a obcí.

I když se brněnským hokejistům v aktuální sezoně příliš nedaří, pořád jejich výsledky maximálně rezonují napříč sportovním prostředím. A nebýt koronavirové pandemie, bývají jejich duely vyprodané, i když už ne s tak železnou pravidelností jako v nedávných sezonách.

Přestože vznik tehdejší Rudé hvězdy Brno v únoru roku 1953 a posílení z rozhodnutí ministra národní bezpečnosti Karola Bacílka vyvolal nevoli, brzkými úspěchy si hvězdné mužstvo fanoušky naklonilo. Vždyť Kometa získala jedenáct titulů ve dvanácti následujících sezonách.

Jak to tak bývá, když přišly zlé časy, ubyli také příznivci. Na konci sedmdesátých let po sedmadvaceti sezonách padla Kometa do druhé nejvyšší soutěže a od konce osmdesátých let se potácela na hraně první a druhé ligy. Ročník 2002/2003 odehrála dokonce ve třetí nejvyšší soutěži a chodilo na ni sotva několik stovek příznivců.

NÁSTUP SOUČASNÉHO MAJITELE

Jenže dva roky nato už se klubu ujal jako majitel bývalý hráč NHL Libor Zábranský a pozvedl jej až ke dvěma titulům v letech 2017 a 2018. Za jeho éry se z Komety stal klub, který přesáhl hranice města a díky akcím jako Hokejové hry v Brně pod širým nebem stále poutá pozornost. Permanentky jsou vyprodané a přechází z konkrétního vlastníka na jiného.

V kontrastu s Kometou stojí druhý nejsilnější hráč v regionu, fotbalový klub Zbrojovka Brno. V roce 1953 byl dostavěn stadion za Lužánkami a vznikla i fotbalová Rudá hvězda Brno, se kterou se pak Zbrojovka spojila.

V šedesátých a sedmdesátých letech na ni zavítaly i návštěvy přes třicet tisíc fanoušků. V mistrovské sezoně 1977/1978 činila průměrná zaplněnost ochozů bezmála dvacet tisíc diváků. Ovšem i ve druhé lize v osmdesátých letech chodilo za Lužánky na Zbrojovku několik tisíc příznivců.

Zatímco Kometa se ode dna odrazila vzhůru, brněnští fotbalisté se po úspěšném období z konce tisíciletí potácejí na hraně první a druhé ligy. A to je důvod, proč jim fanoušci spíš ubývají. Už třetí sezonu z posledních čtyř hrají ve druhé lize, tentokrát ovšem na jejím čele. To může vyburcovat také diváky, na duel o první místo s béčkem Sparty přišly na podzim čtyři tisícovky.

Dokud se ovšem Zbrojovka trvale neuchytí v první lize, může jen snít o plném stadionu a zástupu sponzorů, jako má Kometa. I proto se nacházejí blíž ke stavbě nové arény hokej a Zábranský.