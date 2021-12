Berani hned na začátku druhého dějství měli příležitost na srovnání, postupně se však neprosadil Veselý, Honejsek ani Okál. Vyrovnávací trefa tak nakonec přišla až ve třetí třetině, kdy po přihrávce bývalého hráče Komety Alexandre Malleta skóroval právě Ondřej Němec.

Radost fanoušků Zlína však na chvíli ještě pozastavil videorozhodčí, který zkoumal posunutou klec Sedláčkovy branky. „Obavy jsem absolutně neměl. Na kostce totiž běžel opakovaný záznam, Kuba Sedláček posunul branku až poté, co byl puk v brance,“ přiblížil Němec, jak prožíval bezprostřední chvíle po vstřelení branky.

Skoro by se dalo říct, že zkušený obránce má na své bývalé parťáky spadeno – vždyť vůbec první branku v dresu ševců vstřelil ještě v přípravném období – a proti komu jinému, než proti Kometě Brno. Tehdy v 60. minutě poslal zápas do prodloužení.

Sám to však takto nevnímá. „V Brně jsem strávil fajn období, v podstatě pět let. Teď jsem však hráč Zlína, snažím se udělat vše pro záchranu extraligy. Nic zvláštního v tom nehledám – vyšlo to a tím to pro mě hasne.“

Hosty vyrovnávací trefa výrazně nakopla, sám před Sedláčkem neuspěl Okál, do příležitostí se rovněž dostal Honejsek nebo Michasjonok, který však se střelou příliš dlouho otálel. „Šance tam byly, stejně to ale měla Kometa,“ poukázal mimo jiné na začátek třetí třetiny, kdy díky tyčce a pohotovému Kašíkovi domácí nešli do dvoubrankového vedení.

Zápas nakonec došel až do prodloužení. Rovněž jako v prvním vzájemném zápase sezony, tak i tentokrát uspěla Kometa, kdy po pouhých šestnácti vteřinách úspěšně mířil Adam Zbořil, který ještě nedávno oblékal dres Beranů. „Možná jsme si mohli sáhnout i na druhý bod. Jeden je však pro nás určitě dobrý, zvláště z Komety. Rozhodně ho bereme,“ měl jasno Ondřej Němec.

Hokejisté Zlína tak i díky zisku bodu znovu stáhli manko na předposlední Kladno, před reprezentační přestávkou teď jejich ztráta činí pouze pět bodů. „Děláme vše pro to, abychom nabrané manko smazali. Koukáme na sebe, chceme vyhrávat,“ nechtějí se Berani nechat rozptylovat výsledky Kladna.

Ještě před měsícem přitom na předposlední místo Tipsport extraligy ztráceli deset bodů, od té doby však vyhráli čtyři zápasy, tři v základní hrací době. Celkově uhráli dvanáct bodů. „Během poslední reprezentační pauzy jsme měli výborný tréninkový blok, za druhé přišli noví kluci, kteří nám pomáhají s efektivitou. Mužstvo se okysličilo. Pokud děláme věci, které si řekneme, tak dokážeme být úspěšní. Proti Pardubicím se tak nestalo, úspěšní jsme nebyli,“ zmínil nedávnou domácí porážku 1:4 proti Dynamu.

Berany nyní čeká osmidenní zápasový klid, do soutěžního kolotoče se vrátí tři dny před Štědrým dnem – v úterý 21. prosince na Zimním stadionu Luďka Čajky vyzvou České Budějovice.