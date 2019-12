Takhle. Není to tak, že ho všichni fanoušci Komety nenávidí. Příchod Rákose je rozdělil na dva tábory. Jeden ho stále nemusí. Kdežto druhý je toho názoru, že je hráčem jejich milovaného klubu, takže jej budou podporovat. „Je mi jasné, že si diváky musím získat na svoji stranu, jelikož jsem asi nebyl jejich oblíbencem, když jsem nastupoval za jiné týmy,“ uvědomuje si Rákos.

Čím si vůbec vysloužil takovou zlobu? Svým stylem hry, jenž nikdy nebyl založený na atakování nejvyšších pozic v produktivitě. I když góly dávat umí a sbírat body pro něj není cizí pojem. Jenže v popisu práce má něco jiného.

Být nepříjemný, důrazný, dostávat se soupeři pod kůži a v žádaných situacích vyvolávat potyčky. V těchto aspektech hry je mistrem ve svém oboru. A zatímco soupeři jej nenávidí, jeho tým si ho cení. Odvádí pro něj totiž v uvozovkách černou práci, za kterou sice žádnou individuální trofej neobdrží, ale jako součást dobře namazaného stroje je nedílnou součástí. „Teď jsem v Brně a práci jako jinde budu dělat i pro něj,“ prohlásil Rákos.

V minulých sezonách tuto roli zastával v Kometě třeba kapitán Leoš Čermák. V Brně milován, jinde mnohdy tuze neoblíbený. V klíčových momentech uměl soupeře pošťouchnout, rozhodit ho a tím získat psychologickou výhodu na stranu Komety.

Ze současného kádru Brna tohle umí také třeba Tomáš Plekanec. Názorná ukázka. V duelu se Spartou na začátku druhé části nenápadně pošťouchl hostujícího beka Jeremieho Blaina a očividně mu zabrnkal na nervy. Po následujícím buly stále frustrovaný Blain udělal faul a Kometa hrála přesilovku. A ano, dala z ní gól.

Případ Rákos je ale specifický i v tom, že dorazil z Hradce Králové, se kterým v nedávné době Brňané sehráli několik vypjatých duelů. A právě pardubický rodák v nich mnohdy měl hlavní roli. Nepřátele v kabině Komety ale prý nemá. „Kluci mě přivítali dobře, nemáme mezi sebou nějaké rozbroje. Co se stane na ledě, má zůstat tam,“ líčil a doplnil: „Po závěrečné siréně pro mě veškeré potyčky končí. Po zápase nemám žádný problém se s kýmkoli pobavit.“

Fanouškům Komety, kteří se s jeho přítomností nemohou smířit, nezbývá nic jiného než to překousnout. A Rákos je třeba časem přesvědčí a získá je na svoji stranu. „Je to věc minulosti,“ uvedl na jeho adresu brněnský asistent kouče Kamil Pokorný. „Takového hráče jsme do týmu potřebovali. Dle mého Libor Zábranský udělal dobře, což Daniel ukázal už v zápase se Spartou. Soupeřům se dostal pod kůži, je hodně důrazný a nyní je na naší straně. To je výhoda,“ dodal.

Daniel Rákos proti Spartě:

-Získal dva kanadské body za dvě asistence.

-Připsal si dva kladné body v hodnocení účasti na ledě +/-.

-Celkem odehrál 10:34 minut, absolvoval 19 střídání, přičemž jedno průměrně trvalo 33 vteřin.

-Způsobil jeden faul. Z následné přesilovky Sparta vstřelila gól.

-Zblokoval dvě střely a rozdal jeden hit, čímž si připsal tři body do Radegast indexu.

-Podstoupil jedenáct vhazování, z nichž hned sedm vyhrál, což mu vyneslo úspěšnost na 63 %.