Nikoliv za Lužánkami, ale na výstavišti se začíná zhmotňovat sen několika generací fanoušků hokejové Komety o novém stadionu pro brněnský klub. V pondělí dopoledne začala v západní části výstaviště oficiálně výstavba Areny Brno. Nový domov Komety má pojmout kolem třinácti tisíc fanoušků. Výstavbu arény vítá legenda brněnského klubu Rudolf Potsch.

Zimní stadion za Lužánkami stál v letech 1947 až 2008. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

„Brno si nový stadion za hokejovou historii zaslouží. Navíc je multifunkční, takže vhodná i pro to, že v Brně se dařilo i jiným sportům,“ zmiňuje devítinásobný šampion s Kometou.

Ačkoliv všechny tituly získal na ikonickém starém stadionu za Lužánkami, který byl před patnácti lety zbourán, nová lokalita pro Kometu mu nevadí. „Tuto generaci už Lužánky nezajímají. Tu nostalgii si vezmeme s sebou my staří. Samozřejmě i za Lužánkami mohla být hala vybudovaná. Otázka je, co tam teď vznikne. Možná bytovky a i ty jsou třeba,“ přemítá šestaosmdesátiletý brněnský rodák nad budoucnost prostoru v současné Sportovní ulici, kde legendární stánek stával.

Nový brněnský stadion bude mít kapacitu kolem třinácti tisíc fanoušků, čímž se stane druhou největší halou v republice po O2 aréně v Praze.

VIDEO: Začala stavba multifunkční haly v Brně, v Česku bude druhou největší

Otázkou však je, zda nebude při zápasech Komety poloprázdný. Současná Winning Group Arena pojme 7700 diváků a i ta je v posledních letech vyprodána na hokejové zápasy jen výjimečně.

V minulém ročníku navštěvovalo utkání Komety v základní části průměrně 6073 diváků, v play-off 7288. „Záleží, jak se bude Kometě dařit, pak jich přijde na zápasy víc. Myslím ale, že kapacita je nastavená v pořádku. Na nárazové akce bude malá, ale na dlouhodobý provoz je to tak akorát,“ přesvědčuje Potsch.

Kometa si tak okusí v klubové historii třetí stadion. Dlouhé roky sídlila na starém stadionu za Lužánkami, kde oslavila v padesátých a šedesátých letech jedenáct československých titulů.

Na stadion zamířila po svém vzniku v roce 1953 a stěhovala se z něj o pětačtyřicet let později, když se přesouvala do Ronda. „I když ze začátku neměl zimák za Lužánkami střechu, patřil k nejmodernějším ve své době. Ještě tehdy nebyla rolba, takže správce zimního stadionu pan Holánek jezdil se svými syny se sudem a teplou vodou. Pro mě to bylo velmi příjemné místo, byl jsem tam skoro pořád, protože jsem to měl jen nějakých pět set metrů od domova,“ vzpomíná Potsch.

Modrobílý horor. Kometa nedala gól ani ve Varech a zažila nejhorší úvodní víkend

Stadion s rozsáhlými prostorami na stání navštěvovalo ve zlatých časech přes třináct tisíc příznivců. „Fanoušci byli vynikající. Pamatuju si, že jich chodilo i třináct a půl tisíc. Z Brna třeba jen polovina, další návštěvníci byli odjinud, jezdily se na nás dívat zájezdy z okolí,“ pamatuje si bývalý československý reprezentant.

Už pětadvacet let hraje Kometa domácí zápasy ve Winning Group Areně, kde v letech 2017 a 2018 oslavila první tituly v samostatné české extralize. „Podle mě je to vynikající prostředí, i když tam byly problémy s ledem, což se ale řešilo i v dalších městech. Líbí se mi taky, že součástí stadionu je i restaurace,“ dodává Potsch.

Nová multifunkční aréna bude v ohledu zázemí ještě velkorysejší. Pokud půjde vše podle plánu, už sezonu 2026/2027 bude Kometa začínat právě tam.

Domovy Komety

Zimní stadion za Lužánkami

domov Komety: 1953 – 1998

zbourán: 2008

kapacita: až 13 500 diváků

úspěchy Komety: 11x mistr československé ligy

Winning Group Arena

otevření: 1982

kapacita: 7700 (dřív 7200)

domov Komety: 1998 – současnost

úspěchy Komety: 2x mistr extraligy (2017 a 2018)

Arena Brno

zahájení výstavby: 18. září 2023

kapacita: až 13 300 diváků

plánované dokončení: 2026