K triumfu pomohli i dva navrátilci do sestavy. Americký forvard Peter Mueller dokonce gólem a asistencí. První zápas po roce a půl odehrál v dresu Komety útočník Tomáš Vincour. „Víme, jací to jsou hráči. Zase se zvedla konkurence. Věřím, že tým půjde nahoru a tohle jsou kluci, kteří nám pomůžou. Jsou platní všude, důležití i v oslabení,“ poznamenal kapitán Komety Martin Zaťovič, další hrdina pondělní partie.

K triumfu přispěl dvěma přesnými zásahy a asistencí, i když ještě v sobotu odpoledne nastoupil v dresu českého národního týmu v Moskvě proti Rusku. Z dějiště Channel One Cupu odletěl už po bitvě se sbornou, aby byl na sto procent připravený na pondělní duel. „Vyčistil jsem si trošku hlavu a vrátil se v plné síle. Bylo to výborně logisticky vyřešené. Dostal jsem v neděli volno a na mém výkonu se pauza podepsala,“ zmínil Zaťovič.

Pro brněnské hokejisty je triumf nad Třincem o to cennější, že na výhru proti soupeři z elitní pětice tabulky čekali od 19. října, kdy zpacifikovali Plzeň 3:1. „Šlo teprve o první zápas po reprezentační pauze. Za výhru jsme samozřejmě rádi, ale jedno utkání nic neřeší. Musíme pořád tvrdě pracovat, abychom na vítězství navázali. Pokud to tak bude, dostaví se další úspěchy,“ řekl Vincour , jenž v prvním duelu po návratu naskočil do třetí formace po bok Jakuba Lva a Vladimíra Svačiny.

Klíč k povzbuzujícímu triumfu našla Kometa i v pečlivé defenzivní hře. V této činnosti přitom brněnští hokejisté v posledních týdnech tápali. „Musím za celý zápas naší obranu pochválit. Vyhrávali jsme osobní souboje, dostávali se k odraženým kotoučům a co prošlo, pochytal výborný Karel Vejmelka,“ těšilo asistenta trenéra Komety Kamila Pokorného.

Modrobílí se díky výhře vyhoupli na šesté místo tabulky o dva body za pátou Plzeň. „Atmosféra s vítězným duchem v kabině pořád je. Stačí ji jenom probudit. Věřím, že tvrdou prací budeme úspěšní,“ sdělil Vincour.

O tom, zda pondělní duel v Třinci byl jen pozitivní výstřelek, nebo šlo o začátek úspěšné série, napoví už středeční duel Komety. Brňané hrají od půl šesté večer na ledě dvanáctého Litvínova.

Kometa proti současné TOP5

15. září

Kometa – Třinec 2:1 sn.

22. září

Kometa – Sparta 2:0

13. října

Kometa – Liberec 7:4

19. října

Kometa – Plzeň 3:1

16.prosince

Třinec – Kometa 1:4

Současná TOP 5:

Sparta, Třinec, Liberec, Mladá Boleslav, Plzeň