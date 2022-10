Martin Nečas prožil psychicky náročné léto, které si zpestřil exhibicí doma ve Žďáře nad Sázavou.Zdroj: Deník/ ČTK

MARTIN NEČAS. Někdejší zázračný talent hokejové Komety má za sebou psychicky náročné léto, které ale pro něj dopadlo dobře. I když v posledním ročníku stagnoval a nedařilo se mu, podepsal v Carolině nový dvouletý kontrakt za šest milionů dolarů. Nyní má dvě sezony, aby dokázal, že je tak kvalitním hráčem, jak se od něj vždy očekávalo.

„Od začátku jsme chtěli kontrakt na dva roky, při nichž chci ukázat, že mám na víc a ukázat, co umím. Dvouletá smlouva mi určitě dodává i trochu více klidu, ale o to mi nejde. Hlavně chci ukázat, že je ve mně víc než to, co jsem ukázal minulou sezonu. A budu makat na tom, aby se mi to povedlo a abych co nejvíc pomohl týmu," uvedl odhodlaně třiadvacetiletý forvard.

V přípravě zaujal v utkání s Columbusem, kdy se na výhře 8:1 podílel čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.