Hradec, který rovněž jako Kometa vyhrál poslední čtyři duely, vstoupil do utkání lépe. Ve dvanácté minutě byl za svou aktivitu odměněn gólem, když Mislav Rosandič napálil chytře puk do brankoviště a kanadský útočník Christophe Lalancette ho dorazil do sítě. „Hradec byl v první třetině lepší a zaslouženě ji vyhrál,“ uznal lodivod Komety.

Brňané svůj výkon zlepšili a ve druhé třetině byli blízko vyrovnání. „Druhá třetina byla dobrá, škoda, že jsme nedostali nějakou přesilovku, to by nám trochu pomohlo,“ mrzelo brněnského útočníka Andreje Kollára, který byl svou střelou do břevna nejblíže k vyrovnání.

Zahozených šancí ve druhé periodě litoval i hostující trenér. „Měli jsme tam tři čisté gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. Bylo to buď skvělými zákroky domácího gólmana nebo naším neuměním,“ krčil rameny Martinec.

Hradec svůj těsný náskok ushlídal až do závěrečné sirény a porazil Kometu 1:0. „Byl to vyrovnaný zápas. Myslím, že Kometa hraje velmi dobře, její poslední výsledky to dokazovaly. Musím pochválit tým za disciplínu. Víme, že soupeř má nejlepší přesilovky v lize, proto jsme se chtěli vyvarovat zbytečným faulům, což byl klíč k této výhře,“ tvrdil hradecký stratég Tomáš Martinec.

Mountfield Hradec Králové - HC Kometa Brno 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 12. Lalancette (Rosandič, Werek).

Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Lhotský, Hynek.

Vyloučení: 1:4.

Bez využití.

Diváci: 4478.

Hradec Králové: Kiviaho - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Marcel - Lev, Cingeľ, Eberle - Werek, Lalancette, R. Pavlík - Jergl, Kevin Klíma, Perret - K. Lang, Štohanzl, Chalupa.

Brno: Furch - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas - Horký, Holík, Ondráček - Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Zaťovič.