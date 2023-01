Kometu vrátil zpět do zápasu před koncem první části Jakub Flek, jehož poslal do samostatného nájezdu přesnou přihrávkou Michal Gulaši. Třicetiletý útočník pak tváří v tvář Filipu Novotnému nezaváhal a snížil na 2:3. „Dá se říct, že nás postavil zase nohama na zem. Ale i za stavu 3:1 jsme věděli, že nás čeká těžký zápas,“ přiznal Přibyl.

64 kontrol Procházky. Mám furt rozbodané ruce, ale žalobu zatím nechystám, říká

Mladá Boleslav i ve druhé části měla převahu. Po brankách Martina Pláňka a Davida Šťastného vedla už 5:2. „Domácí měli dobrý pohyb, ale hráli jsme vyrovnaný hokej. Udělali jsme pár chyb, které soupeř potrestal,“ mrzelo brněnského útočníka Adama Zbořila, který následně snížil v přesilové hře. „Dostal jsem to dobře od Holase (Petr Holík - ponz. red.). Podíval jsem se, že má gólman místo na vyrážečce, tak jsem to tam napálil,“ komentoval svou trefu.

Na víc se už Kometa nezmohla, naopak Čiliak lovil puk ze své sítě do konce duelu ještě dvakrát. Domácí vedení navýšili svými druhými góly v duelu Pláněk se Šťastným. „Musím hráče pochválit, do zápasu vstoupili nebojácně, měli obrovskou chuť. S přibývajícím časem jsem na nich viděl, že je to hrozně baví. Chtěli a byli za to odměnění,“ hodnotil zaskakující domácí trenér Petr Haken, jenž vedl tým místo odvolaného hlavního kouče Ladislava Čiháka.

Brabenec: Přesun do Kanady syna posunul, juniorská extraliga není tak kvalitní

Brno si z Mladé Boleslavi přivezlo debakl 3:7 a do nedělního domácího utkání s Pardubicemi, které začíná v pět hodin odpoledne, má o čem přemýšlet. Zda se do sestavy vrátí zranění Dominik Furch s Lubošem Horkým, však Martinec neprozradil. „Nebudu to komentovat,“ odmítl kouč, který zároveň vyloučil start stříbrného medailisty z mistrovství světa juniorů Eduarda Šalého. „V neděli dostane ještě volno, počítáme s ním až v dalším zápase,“ dodal Martinec.

BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno 7:3 (3:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. O. Najman (Lintuniemi, Lantoši), 12. Fořt (Pýcha, Šťastný), 14. Přibyl (Pláněk, Söderlund), 26. Pláněk (Jánošík, M. Beránek), 33. Šťastný (Bernad), 46. Pláněk (O. Najman), 55. Šťastný (Fořt, J. Stránský) - 6. Raška (Kučeřík, K. Pospíšil), 19. Flek (Gulaši), 37. A. Zbořil (Holík).

Rozhodčí: Mrkva, Úlehla - J. Svoboda, Hynek.

Vyloučení: 5:5.

Využití: 1:1.

Diváci: 3522.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Hrdinka, Bernad, Štich - Lantoši, Přibyl, Söderlund - Šťastný, Fořt, J. Stránský - Kelly Klíma, O. Najman, Kantner - Dvořáček, Závora, M. Beránek. Trenér: Haken.

Brno: Čiliak - Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Gulaši, Hrbas, Ďaloga - Koblížek, Holík, Flek - K. Pospíšil, A. Zbořil, Raška - Kratochvíl, Strömberg, Zaťovič - Kollár, Malý, Dufek. Trenér: P. Martinec.