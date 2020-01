Přitom ještě pár vteřin před koncem Mladá Boleslav v DRFG Areně vedla, jenže třináct sekund před koncem srovnal kanonýr Peter Mueller, jenž využil parádní přihrávku od Martina Erata. „Zase se ukázalo, jak je důležité mít Petera v týmu. Má neskutečnou střelu a vždycky stojí na správném místě. Když to dobře dostane, většinou se nemýlí,“ líčil brněnský útočník Luboš Horký.

Prodloužení rozhodující moment nenabídlo, i když Boleslav měla obrovskou příležitost. Jenže proti byla lapačka Karla Vejmelky. „Cítím se dobře, v podstatě jako celou sezonu,“ pravil třiadvacetiletý gólman.

V nájezdech se hned prosadil Mueller. To boleslavští střelci recept na Vejmelku nenašli ani v jednom ze čtyř případů. „Ani bych neřekl, že jsem nájezdový specialista. Prostě se snažím chytit puk,“ řekl skromně Vejmelka.

Následně vítězství stvrdil povedeným blafákem Horký. „Nevím, jestli je to moje specialita, ale v poslední době jsem to začal dělat na tréninku na Karla Vejmelku a docela to pouští. Proto jsem se rozhodl, že to vyzkouším i v zápase a vyšlo to,“ usmíval se Horký.

Na jeho slova kontroval Vejmelka: „Občas mu tam něco pustím, protože je dřevák, tak musím, jinak by byl psychicky rozebraný. A vidíte, pomáhá to. Protože si pak o sobě myslí a dopadá to tak, že to sebevědomí nakonec má,“ povídal v dobrém rozpoložení.

Domácí bodová šňůra

Vítězstvím nejenže Kometa přerušila nelichotivou sérii s Boleslaví, ale navíc prodloužila šňůru domácích zápasů, ve kterých minimálně bodovala. Takových duelů je momentálně jedenáct.

Naposledy před vlastními fanoušky padla 17. listopadu vysoko 2:7 s Karlovými Vary. Po tomto utkání na pozici trenéra rezignoval Petr Fiala a na brněnskou lavičkou se vrátil majitel Libor Zábranský.

Přesto není čas na chlácholení se domácí bilancí. Naopak. Je třeba zabrat i venku, kde Kometa z posledních patnáctí duelů vyhrála pouze dva.

Už v neděli se od čtyř hodin odpoledne představí na ledě Sparty. A určitě bude chtít navázat na výkony z domácího prostředí. „Především nám to klape v obraně, ale zase musíme přidat vepředu,“ řekl brněnský asistent kouče Kamil Pokorný.

Kometa Brno - Mladá Boleslav 2:1 po sn.

Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1 – 0:0. Branky a nahrávky: 60. Mueller (M. Erat, Rákos), rozh. náj. Mueller – 52. Pláněk (Klepiš, R. Zohorna). Rozhodčí: Kika, Lacina – Axman, Klouček. Diváci: 7 249. Střely na branku: 26:23. Střely mimo: 13:8. Vyloučení: 2:2. Využité přesilovky: 0:1.

Kometa: Vejmelka – Mlčák, O. Němec, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil – Zaťovič, Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec, M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký – Kusko.

Mladá Boleslav: Peters – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – G. Szturc, Najman, P. Kousal.