Takový vstup do sezony si jistě za rámeček nedají. Zatímco minulý extraligový ročník hokejisté brněnské Komety zahájili vysokou výhrou 6:1 nad Karlovými Vary, v páteční premiéře nové sezony podlehli 0:4 Hradci Králové. „Soupeřova rychlost a forčekink nám dělaly problém, bohužel jsme si nepomohli ani přesilovkami," zhodnotil duel brněnský kouč Patrik Martinec do kamery O2 TV Sport.

Hokejisté Komety (v bílém) podlehli 0:4 Hradci Králové. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Posilněný brněnský celek se sedmi novými tvářemi v sestavě prohrával už ve dvanácté minutě, kdy hosty poslal do vedení Tomáš Pavelka. Před koncem úvodní dvacetiminutovky ještě zvýšil na 2:0 Alex Tamáši. „Ztrácíme puky v soupeřově pásmu, Hradec má rychlé protiútoky, tím je známý,“ řekl brněnský útočník Lukáš Cingeľ.

Přestože do druhé třetiny nastoupilo Brno aktivněji, gólu se nedočkalo. Naopak minutu před koncem zvýšil na rozdíl tří branek Marek Zachar. „Musíme to trošku zjednodušit. Chceme hrát v pásmu okolo mantinelů, ale musíme se víc tlačit tam, kde to bolí, tedy do brány,“ vysvětlil Cingeľ, který zamířil v létě do Brna právě z Hradce Králové.

Posílení Komety je brutální, říká Meixner. Zaťoviče by vrátil k Holíkovi

Ani v závěrečné třetině se však domácí fanoušci kýženého gólu nedočkali. V poslední minutě pečetil čtvrtou brankou vítězství hostů Bohumil Jank. „Nenašli jsme moment zápasu, kdy bychom se dostali zpátky," mrzelo Martince, který navíc přišel na delší dobu o zraněného forvarda Andreje Kollára. „Má zlomenou ruku a šel na operaci," prozradil kouč.

Ten tak musel kousat porážku v bratrském souboji, neboť lavičce Hradce Králové šéfuje jeho bratr Tomáš. „Pogratuloval jsem mu, byli lepší a zaslouženě vyhráli," dodal Patrik Martinec.

Kometu čeká další utkání už v neděli, kdy se od půl čtvrté odpoledne představí na ledě Karlových Varů.

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Pavelka (Šťastný), 17. Tamáši (Okuliar), 39. Zachar (Tamáši, Jasper), 60. Jank (Eberle).

Rozhodčí: Jeřábek, Květoň - Lhotský, Hnát.

Vyloučení: 1:4.

Využití: 0:0.

V oslabení: 0:0.

Diváci: 6672.

Střely na branku: 17:30.

HC Kometa Brno: Furch - Ďaloga, Ščotka, Kučeřík (A), Gazda, Kaňák, Lintuniemi, Holland - Cingel, Holík, Moses - Zaťovič (C), Kollár, Pospíšil - Kohout, Marcinko, Flek - Vincour (A), Zbořil, Kratochvíl.

Mountfield Hradec Králové: Bartošák - Kalina, Blain (A), Marcel, Freibergs, Pavelka, F. Pavlík, Jank - R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) - Okuliar, Tamáši, Jergl - Perret, Lalancette, Šťastný - Chalupa, Zachar, Jasper.