I ve štěpánském duelu hokejisté Komety ukázali zlepšenou formu posledních týdnů. V Třinci byli vyrovnaným soupeřem úřadujícím extraligovým šampionům. Ve svátečním klání Brňané dvakrát vedli, ovšem duel dospěl do samostatných nájedzů, v nichž se při svém debutu dvakrát trefil devatenáctiletý Pavel Matěj, který tak rozhodl o vítězství Třince 3:2.

Hokejisté Komety se potřetí v tomto ročníku utkali s Třincem. | Foto: ČTK

Skóre utkání otevřel v páté minutě kapitán Komety Martin Zaťovič, jenž nejprve napálil tyč, ale poté si kotouč srazil do brány brankář Třince Ondřej Kacetl. Domácí srovnali ve čtrnácté minutě, kdy v přesilovce překvapil gólmana Komety Jakuba Sedláčka Tomáš Marcinko, jenž poslal puk odzadu patrně s pomocí brusle Sedláčka do brány. Po polovině zápasu se Brno dostalo znovu do vedení, když kanadský zadák Kevin Tansey nahodil puk do skrumáže, odkud si jej do vlatní brány tečoval Jan Zahradníček. Tansey zaznamenal ve svém třetím zápase v Brně už druhou branku. Domácím se povedlo srovnat v 52. minutě, kdy se prosadil Patrik Hrehorčák. Utkání dospělo až do samostatných nájezdů, v nichž se prosadil jen jednou Mueller a dvakrát Matěj, jenž rozhodl o výhře Třince.