Ty budou svou první příčku hájit proti Kometě již v úterý od pěti hodin odpoledne v brněnské Winning Group Areně. „Věříme, že jsme na cestě nahoru. Zavedli jsme trochu jiný systém a vyměnili polovinu mužstva. Jsme rádi, že si to sedá a věřím, že se budeme zlepšovat. Krok od vedení byl správný,“ uvedl po páté výhře z posledních šesti duelů trenér Komety Martin Pešout.

Jeho svěřenci vládli moravskému derby v Olomouci dvě třetiny, když rychle odčarovali defenzivní kouzlo domácích. Nejlepší obraně soutěže, která v předchozích dvou zápasech nepustila jediný gól, zasadili Brňané první úder už ve dvanácté minutě. To se ve skrumáži nejlíp zorientoval slovenský forvard Andrej Kollár.

Olomouc zareagovala v šestnácté minutě ke konci do té doby jinak nepříliš povedené přesilovky, kterou proměnil přesnou ranou Alex Rašner. Ve druhé části tlak Komety gradoval, ve 26. minutě se prosadil po luxusní přihrávce Marka Hrbase finský centr Kim Strömberg, který zaznamenal pátý gól ve svém šestém zápase sezony. O sedm minut později stál zkušený forvard na začátku pohledné kombinace v jediné brněnské přesilovce v zápase, jíž využil Jakub Flek. „Šli jsme do zápasu s tím, že v první třetině budeme opatrní a ve druhé udeříme, to se nám povedlo,“ liboval si Pešout.

Hanáci se vrátili do hry na konci druhé třetiny, kdy využil přesilovku po individuálním průniku Jiří Ondrušek. „Místo toho, abychom vedli 4:1, udělali jsme zbytečný faul a dostali gól,“ žehral Pešout.

Ve třetí třetině si Olomouc vytvořila enormní tlak, ke skórování jí nepomohla ani přes minutu a tři čtvrtě trvající přesilovka pět na tři, ani závěrečná početní převaha šest na čtyři při power play. „Chtěli jsme za každou cenu konečně vyhrát venku za tři body a až zbytečně moc jsme se zatáhli. Čilo to ale vychytal,“ pochválil Pešout brankáře Marka Čiliaka, jenž znovu dostal přednost mezi třemi tyčemi před Dominikem Furchem.

Kometa je po prvním venkovním vítězství za tři body na šestém místě tabulky čtyři body za vedoucími Vítkovicemi, které právě v úterý vyzve na domácím ledě, Olomouc klesla z první na třetí příčku. „Za třetí třetinu jsme si zasloužili aspoň bod, škoda, že se nám ho nepodařilo urvat. Za začátek sezony jsme ale moc rádi,“ podotkl asistent olomouckého trenéra Boris Žabka.

Olomouc - Kometa Brno 2:3

Třetiny: 1:1, 1:2, 0:0.

Branky a nahrávky: 16. Rašner (Škůrek, Kunc), 38. Ondrušek (Konrád) – 12. Kollár (Šalé), 26. Strömberg (Hrbas), 33. Flek (Sallinen, Strömberg).

Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Rampír, Axman.

Vyloučení: 1:6.

Využití: 2:1.

V oslabení: 0:0.

Střely na branku: 29:25.

Diváci: 5500 (vyprodáno)

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa (A), P. Musil, Kunc – Klimek (A), Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha.

Kometa Brno: Čiliak – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Kundrátek (A) – Flek, Horký, Holík – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl.