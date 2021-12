Ještě před měsícem bojoval v jejích barvách. V neděli hokejový brankář Jakub Sedláček nastoupil v Olomouci v dresu Komety a k výhře svého nového týmu 2:0 přispěl třiceti úspěšnými zásahy. Brnu vychytal už třetí extraligovou výhru v řadě, tentokrát poprvé neobdržel jediný gól.

Hokejisté Olomouce (v červeném) proti brněnské Kometě. Jakub Sedláček | Foto: HC Olomouc/Alena Zapletalová

„Kuba je velmi kvalitní brankář, znám ho už z dřívějška, i z KHL. Cítíme z něj jistotu a to je to, co nám pomohlo v těch posledních vyrovnaných zápasech. Potřebovali jsme se zklidnit a i díky němu se to povedlo,“ uvedl trenér Komety Jiří Kalous.