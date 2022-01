Hlavní soupeř klubů? Virus, Orli jsou kvůli němu ve skluzu, KP oslabil ve šlágru

Zatímco brněnští radní ve středu navrhli zastupitelům schválit dvacetimilionovou dotaci na podporu sportovním klubům ve městě zasaženým koronavirem ještě za minulý rok, některé míří do karantény už podruhé. Tentokrát za to může vysoce nakažlivá varianta koronaviru omikron. Do karantény ve čtvrtek jako zatím poslední zamířili hokejisté Komety, kteří museli odložit tři extraligové zápasy. Deník Rovnost zmapoval, které jihomoravské kluby jsou zasažené koronavirem.

Hokejisté Komety si na další zápas musejí počkat. | Foto: Deník/Jiří Sláma

KOMETA BRNO. Dlouho odolávali, ale stejně hokejisté Komety následovali osud svých extraligových soupeřů. Ve čtvrtek klub na webových stránkách oznámil, že hokejisté míří do karantény, přičemž musí přeložit zápas s Kladnem původně plánovaný na pátek, původně nedělní domácí souboj s Olomoucí a úterní utkání v Pardubicích. První případy nákazy se v Kometě objevily už před týdnem. „Jednalo se o Slováky nominované na olympiádu. Tím, že jsou v karanténě teď, neměla by být ohrožena jejich účast na hrách,“ uvedl už v úterý trenér Komety Jiří Kalous. Největší brněnský klub míří do karantény podruhé, poprvé se tak stalo těsně před startem minulého extraligového ročníku v září 2020, kdy podstoupil čtrnáctidenní karanténu. ORLI ZNOJMO. Druhý největší hokejový klub v kraji ovlivňuje koronavirová nákaza mnohem citelněji. Rakouskou soutěž ICE Hockey League ICEHL kosí koronavirus už od prosince. Znojmo odehrálo pouze dva z pěti plánovaných zápasů v novém kalendářním roce kvůli karanténám ostatních klubů, nyní došla řada i na něj. Ve středu Orli oznámili odložení původně na pátek plánovaného domácího souboje s Villachem kvůli nákaze v týmu, klub tak nejspíš zamíří do karantény a odloží i další partie. Značně se tak komplikuje kompletní dohrání základní části. „V kádru Orlů bylo potvrzeno několik pozitivních případů nemoci Covid-19, tým čeká na výsledky potvrzujících PCR testů,“ stojí v prohlášení na klubovém webu. BASKET BRNO. Omikron značně zamával také s programem brněnských basketbalistů, u nichž se nákaza objevila minulý pátek. Odložit museli závěrečný duel základní části v Hradci Králové. „Po tréninku jsme dostali oficiální výsledek PCR testu jednoho hráče. Přetestování ostatních prokázalo pozitivní výsledek u více členů týmů,“ pravil manažer týmu Tomáš Dokoupil. Šest dní od rodiny? Už chci domů, hlásí Hnaníček po návratu do Znojma Brňané museli přeložit také dvě utkání Severoevropské ligy ENBL v Lotyšsku. Do hry se mají svěřenci trenéra Lubomíra Růžičky vrátit sobotní dohrávkou v Hradci Králové, která je na programu v půl osmé večer. Basketbalistky KP Brno. Do kabiny hráček KP se koronavirová nákaza vkradla zrovna před důležitým soubojem o třetí místo s Hradcem Králové. Ten musel být odložený z minulého týdne na uplynulou středu a Brňanky v odloženém šlágru s okleštěnou sestavou prohrály těsně 77:81. „Zápas musím z naší strany hodnotit pozitivně. V sestavě, jakou jsme měli, jsme byli Hradci vyrovnaným soupeřem,“ poznamenal trenér KP Dušan Medvecký. HÁZENKÁŘI BRNA. Koronavirus narušil zimní přípravu házenkářům Maloměřic bojujícím o záchranu v extralize. Kvůli pozitivním případům na covid musel klub zrušit soustředění v Luhačovicích. Městský soupeř Maloměřic v české nejvyšší soutěže Královo Pole bude mít kvůli covidu pernou jarní část sezony. V karanténě se větší z brněnských házenkářských klubů ocitl ještě v prosinci na konci podzimní části sezony, kvůli čemuž musel právě na jaro odložit tři zápasy.

