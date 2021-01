Patřil mezi základní opory týmu, který hokejovou Kometu dovedl ke dvěma vytouženým mistrovským titulům v extralize v letech 2017 a 2018. Jenže v tomto ročníku zůstal zkušený obránce Ondřej Němec daleko za očekáváním, v některých zápasech figuroval pouze mezi zdravými náhradníky a tak v Kometě po čtyřech a půl sezonách končí.

Ondřej Němec byl léta oporou brněnské Komety. | Foto: Deník / Attila Racek

Majitel klubu Libor Zábranský s šestatřicetiletým obráncem podle informací iSportu ukončil smlouvu. Poslední duel v Brně v úterý proti Spartě pro Němce skončil symbolicky. Po jeho faulu v závěru třetí třetiny si Pražané zahráli přesilovou hru, z níž vyrovnali na 3:3 a poslali duel do prodloužení. „Ondrovi jsem řekl, že budou hrát mladí. Není mi to samozřejmě lidsky příjemné, ale nechci, aby tady byl osmý bek. Věk se nedá zastavit. S penězi to nemá nic společného," citoval Zábranského iSport.