OBRAZEM: Open Air a Kometa? Rekordy, lyžařská kukla i nepříjemné prohry

Nadšení fanoušci v rekordních počtech i mráz až praští. Takový zápas umí dokonale vyhodit z rutiny občas monotonní základní části. Hokejisté Komety nejspíš zažijí půvab utkání pod širým nebem 13. ledna 2023, kdy by měli sehrát extraligový duel na fotbalovém stadionu na Tehelném Poli v Bratislavě proti Třinci. Kometa by si tak poprvé od svého návratu do nejvyšší soutěže v roce 2009 zahrála extraligu v zahraničí, o první zápas pod otevřeným nebem by zdaleka nešlo. Brno si ho v moderní historii zkusilo třikrát. Jaké byly předchozí „open air“ duely?