Jan Hruška (na snímku vlevo) bude jednou z největších osobností nadcházející sezony druhé ligy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

JAN HRUŠKA. Jasně největší posila a možná nejlepší hráč, který v nadcházejícím ročníku naskočí do druhé ligy. Ačkoliv v extraligových Vítkovicích patřil k nejproduktivnějším hráčům, novou smlouvu nedostal. A protože ho nechtěli ani doma v Brně, rozhodl se kývnout na nabídku Znojma. „Šlo mi o to, ať je to někde blízko, už se nechceme nikam stěhovat. Nedávno jsme postavili dům v Brně a hodláme už zůstat doma. Logicky jsem tedy agentovi řekl, ať se poptá v Kometě, ale tam mám dveře zavřené. Potom vypadalo vzhledem ke vzdálenosti nejlíp Znojmo,“ pravil dvojnásobný extraligový šampion.

Ve Znojmě vytvoří šestatřicetiletý forvard s bývalým parťákem z Komety Tomášem Svobodou zřejmě nejobávanější duo soutěže.