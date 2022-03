Svěřenci známého kanadského trenéra Glena Hanlona totiž v základní části sice byli se skoro sto sedmdesáti vstřelenými brankami druhý nejproduktivnější tým soutěže, ale také obdrželi přes sto padesát gólů, což je jedno z nejvyšších čísel ligy. „Pracujeme na defenzivě, celou základní část razíme, že hokej se hraje pro lidi a ti raději chtějí vidět remízu 6:6 než 0:0 a hrajeme na riziko. Play-off je ale specifické. Nemůžeme se teď prezentovat hurá hokejem, po kterém sice šílí diváci, ale my na střídačce taky,“ glosoval situaci asistent znojemského trenéra Jiří Beroun.

Ofenzivní mistry v týmu má, vždyť Radek Prokeš s Anthonym Lucianim se s jedenapadesáti body seřadili na druhém a třetím místě produktivity celé soutěže hned za vítězným Peter Schneiderem ze Salcburku, jehož z loňského angažmá v Kometě výborně znají brněnští fanoušci, má ale podobné tahouny i v defenzivě? „Jsou tu zkušení hráče a jde o změnu systému. Na konci základní části jsme si dokázali, že umíme hrát vzadu na nulu,“ poukázal Beroun na nedávné výhry 8:0 v Lublani a 1:0 po nájezdech v Klagenfurtu.

Orli v turbulentní základní části, při níž třeba předčasně skončila Bratislava Capitals a program značně ovlivnila koronavirová pandemie, obsadili sedmou pozici. Mohli si tak vybrat soupeře do předkola, kterým bude Graz, jenž nasbíral o tři body méně a obsadil desátou příčku. „Žádný soupeř není jednoduchý, vždyť třetí a desátý tým dělilo nějakých devět bodů. Soutěž byla vyrovnaná jako nikdy. Mohli jsme zvolit Bolzano, ale to je do play-off velmi nepříjemný soupeř, dál Klagenfurt s velmi zkušeným týmem, zvolili jsme proto Graz,“ promluvil Beroun o výběru soupeře, s nímž měli Orli v základní části pozitivní zápasovou bilanci dvou výher a jedné porážky.

Jasným cílem Jihomoravanů pro předkolo je postup do čtvrtfinále, v němž v předcházejících deseti sezonách v rakouské nejvyšší soutěži chyběli jen jednou. „Jdeme do toho s tím, že chceme postoupit. Očekávám důraznější zápasy, v nichž nepadne moc gólů,“ prohlásil Beroun.

Jihomoravský tým si tak může zlepšit svou bilanci ve vyřazovacích bojích ICEHL, kde dosud vyhrál pouze dvě série při své finálové jízdě v roce 2016. Na chyby není prostor, hraje se na dva vítězné duely. „Několikrát jsme se přesvědčili, že kádr tu máme skvělý, teď to musíme potvrdit. V play off rozhodují maličkosti a na ty se teď musíme zaměřit,“ poznamenal kapitán znojemského celku Radim Matuš.