„Soutěž díky tomu bude kvalitnější a atraktivnější. Od prvopočátku jsme se chtěli vrátit a odcházeli jen kvůli covidové situaci. Těšíme se, až začneme znovu trénovat,“ uvedl hlavní trenér a sportovní manažer klubu Miroslav Fryčer.

V jihomoravském klubu věří, že se situace kolem koronavirové pandemie uklidní. „Už toho bylo habakuk s covidem. Díváme se dopředu. Hned jak se zveřejnilo, že se vracíme, začaly se nám sypat nabídky různých hráčů. Chceme ale vsadit na kostru, kterou máme,“ pravil bývalý přední československý hokejista.

Orli se po předčasně skončeném druholigovém ročníku rozprchli do různých končin země do profesionálních soutěží, jejich diaspora po sezoně skončí a drtivá většina se vrátí do Znojma. „Zpráva o návratu mě potěšila. Rakouská soutěž je u nás podle mě nedoceněná, osobně mě hrozně bavila. Je to ale čerstvá informace i pro nás hráče, těším se, až mě kontaktuje vedení,“ pravila jedna z hlavních znojemských opor Tomáš Svoboda, jenž dohrává ročník v prvoligových Litoměřicích.

Orly čekají v soutěži noví soupeři, kromě tradičních soubojů třeba s Vídní nebo Salcburkem se totiž Znojmo střetne v atraktivní federální bitvě s Bratislavou Capitals a také s italským Pustertalem nebo slovinskou Lublaní, která se vrací po čtyřech letech. „Pustertal bude se svým novým stadionem a fanouškovskou základnou obohacením. U Lublaně nevím, jak je zajištěná finančně, ale prý snad ano. Proti Bratislavě to bude mít náboj,“ uvedl na adresu nových soupeřů Fryčer.

Poprvé v historii tak rakouskou soutěž budou hrát týmy z šesti různých zemí. „Velký zájem o účast v naší lize nám přinesl vítanou možnost navýšit počet klubů na čtrnáct. Společně jsme tímto rozhodnutím potvrdili náš závazek směrem k tomu mít ligu skutečně mezinárodní,“ uvedl prezident soutěže Jochen Pildner-Steinburg.

Znojmu tak zásadně přibude cestování. „Za mě je to super. Člověk se podívá do nových měst. Pojede se do nich dopředu a člověk zas pozná něco jiného,“ prohlásil Svoboda.

Orli v rozšířené konkurenci nemíní vyklízet pozice, které si vydobyli před svým odchodem, kdy pravidelně postupovali do play-off. „Chceme se prezentovat jako doposud bruslivým a atraktivním celoplošným hokejem,“ dodal Fryčer.