Orli proti Pirátům, Znojmo versus Chomutov. Dvě zavedené hokejové adresy proti sobě a semifinálová série play-off druhé ligy, kterou byste čekali spíš o soutěž výš. Tahle série vzbuzovala emoce ještě před svým začátkem. Poprask na sociálních sítích způsobilo rozhodnutí vedení hokejového Znojma neumožnit soupeřům z Chomutova vyrobit živý přenos z úvodních duelů semifinále druhé ligy ze znojemského stadionu. Orli se tímto krokem snažili přilákat co nejvíc diváků na tribuny a taky se jim nelíbilo zajištění přenosu ze strany soupeře.

Připomeňte si úvod série mezi Znojmem a Chomutovem v galerii. | Foto: Deník/Lubomír Budný

„Nebudu se k tomu vyjadřovat. Osobně jsem nic nezakazoval a nemám rád vzkazy přes média,“ nechtěl situaci řešit trenér Orlů Jiří Beroun.

Hodně emotivní byla i samotná úvodní utkání ve Znojmě, hned to první končilo rozhodujícím gólem v poslední vteřině ve prospěch Orlů a následnou šarvátkou fanoušků obou táborů.

Znojmo nakonec doma potvrdilo roli favorita a po výhrách 4:3 a 2:1 veze do Chomutova vedení 2:0 na zápasy. Na Zelený čtvrtek na severu Čech může v duelu hraném od půl šesté večer sérii uzavřít. „Určitě to chceme co nejdřív ukončit, ale počítáme s tím, že ta série může být hodně dlouhá. Chomutov je houževnatý a silný tým, má spoustu kvalitních hráčů a další zápas bude zase velmi vyrovnaný,“ varoval Beroun.

Orlí letka brala druhou těsnou výhru v semifinále play-off s Chomutovem

Jeho svěřenci si zvykají na novou situaci. Ve východní skupině druhé ligy byli zvyklí dominovat, jednoznačně vyhráli i osmifinálovou sérii s Novým Jičínem a čtvrtfinále s Valašským Meziříčím.

Nyní ale proti Orlům stojí houževnatý a neméně ambiciózní Chomutov. Piráti se v uplynulých letech vyhrabali ze dna, kdy klubu hrozil konec, loni vyhráli krajskou ligu Ústeckého kraje a co nejdřív se hodlají vrátit do profesionální Chance ligy. Sportovním manažerem se nedávno stal z Komety vyhozený trenér Martin Pešout.

Hlavními hvězdami jsou legendy sousedního Litvínova Viktor Hübl a František Lukeš. Pro Chomutov mají podobnou hodnotu jako pro Znojmo Tomáš Svoboda s Janem Hruškou. „Lukeš s Hüblem jsou na přesilovky neuvěřitelní hráči, umí to sehrát. Dostali jsme od nich v prvním zápase dva góly,“ připomenul Beroun.

Gól Jenáčka zabezpečil Znojmu první výhru v semifinále

V Chomutově se očekává bouřlivá kulisa, už na jeho rozhodující čtvrtfinálový duel série proti Příbrami, který domácí vyhráli 4:1, si našlo cestu přes tři tisíce diváků. „Znojmo je kvalitní tým, ale musí vyhrát tři zápasy, což zatím nemá. Kluci si musí odpočinout a věřím, že doma je potrápíme ještě více. Výhoda domácího prostředí by mohla být ta rozhodující, která nám pomůže zvítězit a vrátit se zpátky do Znojma,“ burcoval kouč Severočechů.

Druhá série mezi Vyškovem a Letňany je sice vyrovnaná 1:1 na zápasy, ale taky o poznání klidnější. Třetí duel se hraje na jihu Moravy ve čtvrtek od šesti hodin večer, čtvrtý zítra od pěti hodin odpoledne. Obě série se rozhodnou nejpozději v neděli, kdy se odehrají případné páté duely.