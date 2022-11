Baví vás vůbec hokej, když většinu zápasů vyhrajete velkým rozdílem? Kdyby mě to nebavilo, tak hokej nehraju. Věděl jsem, do čeho jdu. Když to řeknu lidsky, Znojmo je pro mě srdcová záležitost.

Čekali jste ale, že budete až tak dominantní?

Samozřejmě to byl plán, ale plán někdy nemusí vyjít. Sehráli jsme dva zápasy, kdy jsme se trošku trápili v koncovce. Nejen tato utkání ale byla těžká. Nicméně nám vycházejí i duely se silnými soupeři, jako jsou Vyškov a Kopřivnice. Jedeme podle očekávání.

Zpravidla vyhráváte velkým gólovým rozdílem, dvakrát jste ale soupeře zdolali těsně 3:2. Co bylo v těchto zápasech jinak?

Trápili jsme se v koncovce a neměli koncentraci, jakou jsme potřebovali. Samozřejmě i ti soupeři nehráli vůbec špatně. Říkáme si pořád v kabině, že do toho musíme šlápnout hned od začátku. Čím dýl nás mají soupeři na dostřel, tím je to obtížnější. A přesně tak to bylo i v těch dvou případech

Je těžké se namotivovat?

No, teď jsme hráli se Žďárem, který přijel v malém počtu, tým asi nemá takovou kvalitu, tak s motivací to bylo trošku horší (Znojmo vyhrálo 7:0 – pozn. red.). Pořád ale máme stejnou přípravu a musíme si dávat pozor na přehrávání situací. Góly chceme dávat někdy až do prázdné brány.

Jak na vás reagují soupeři, když patříte mezi hlavní hvězdy soutěže?

Zažil jsem pár situací, kdy měli soupeři respekt z mé minulosti. Báli jsme se z toho, jakým stylem proti nám budou hrát, jestli nebudou hrát s hokejkama nahoře a surově. Zatím ale musím říct, že mančafty jsou dost hokejové a nechodí za nějakou hranici.

V čem se projevil ten respekt soupeřů?

Měli jsme nějakou šarvátku a jeden hráč tam říká, ať se to uklidní, že ví, kdo jsme. Taky člověk občas vidí, když se s klukama pozdraví, jak to někteří berou. Je to respekt v dobrém slova smyslu, jsem za něj rád.

Jste jediný ryze profesionální tým v soutěži, funguje to podle vašich představ?

Určitě, pro nás hráče, co se týče zázemí a tréninků se nic nezměnilo. Je to samozřejmě výhoda, protože naši soupeři trénují večer po práci. My máme prostor pilovat některé věci, na které ostatním nezbývá čas.