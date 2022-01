Němce v posledních letech soužila zranění, v tomto ročníku za Znojmo odehrál sedmadvacet zápasů, v nichž si připsal osmnáct bodů za šest gólů a dvanáct asistencí. Do Znojma přišel už předloni, ale v minulém ročníku Orlům skončila kvůli pandemii koronaviru sezona už po pěti duelech, v nichž scházel. V minulé sezoně se tak ještě na dvacet zápasů objevil v brněnské Kometě, v níž zažil nejlepší léta své kariéry. Zářil především v ročníku 2013/2014, kdy se na postupu Brna do finále podílel čtrnácti body v šestnácti duelech. Znojmo aktuálně shání za Němce náhradu.

Znojemští florbalisté porazili doma Jaroměř a vedou první ligu

Spolu se zprávou o Němcově konci kariéry Orli také oznámili příchod velezkušeného zadáka Josefa Hrabala. Němcův vrstevník má za sebou zkušenosti z KHL, Švédska, AHL, extraligy i britské nejvyšší soutěže, v tomto ročníku nastupoval za Přerov. „Chtěl jsem do týmu českého hráče, abychom nyní v téhle fázi sezony nemuseli řešit ubytování, zařizování, stěhování z jiné země a další věci. Zároveň není tajemstvím, že jsme hledali dalšího obránce. Josef je pro nás dobrou volbou ve správném čase. Týmy mají hodně hráčů nemocných, do toho řádí covid a nechceme se dostat do stavu, kdy budeme mít málo hráčů," konstatoval pro klubový web hlavní kouč Orlů Glen Hanlon.