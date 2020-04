Když se Kometa dostala zpátky do nejvyšší soutěže, v premiérové sezoně ani jednou nezdolala Spartu. Měla na to čtyři pokusy v základní části, jenže čtyřikrát padla. Dočkala se až v dalším ročníku.

Po výplachu od Karlových Varů měli Brňané nalomenou psychiku, na debakl chtěli co nejrychleji zapomenout.

Sparta se sice dostala do vedení, to ale Kometu nezlomilo. Naopak. Brno díky Petrovi Hubáčkovi a Markovi -Kvapilovi skóre otočilo. Navíc se dostalo do dvoubrankového vedení díky Radimovi Hruškovi.

To ale hosté v Praze neudrželi. Domácí srovnali a rozhodovalo se až v nájezdech. Ty nakonec rozsekl Kamil Brabenec. „Cení se každé vítězství, ale nad Spartou je to opravdu dobré. Kometa extraligu dlouho nehrála, takže netuším, kdy naposledy předtím doma porazila Spartu. Byla to opravdu cenná výhra,“ líčil brněnský forvard Hubáček.

Kometa se výhrou nastartovala a z následujících devíti duelů hned šestkrát vyhrála.

A zatímco v předchozím ročníku se Brnu na Spartu vůbec nedařilo, v téhle sezoně se karty obrátily. I v dalším vzájemném souboji slavila Kometa, když svého rivala doma složila 3:1. Opět v tom měla prsty dvojice Hubáček – Kvapil.

Sparta se výhry nad Brnem dočkala ve třetím utkání, kdy doma vyhrála těsně 3:2.

Ale v posledním vzájemném duelu v základní části se opět radovala Kometa. Stačil jí na to jediný gól, který vstřelil Radek Procházka po nahrávce od Hubáčka. „Jestli jsme měli nějakou extra motivaci, protože jsme hráli se Spartou? Bylo jedno, kdo přijel, Zlín, Sparta nebo Vary. My potřebovali vyhrát, ať je to kdokoliv. Věděli jsme, že musíme hrát zodpovědně, nesmíme udělat chybu, hrát dobře dozadu a pokusit se vstřelit gól, dát o jeden víc než soupeř. O tom všem to bylo,“ řekl Procházka.

Paradoxem této sezony bylo, že Kometa se Spartou utkala celkem osmkrát. Ale pozor, další čtyři souboje se neodehrály v play-off, nýbrž v play-out. Pražané totiž prožili jeden z nejhorších ročníků a skončili v tabulce až na dvanáctém místě se ziskem pouhých sedmapadesáti bodů.

Kometa i když prožila daleko povedenější ročník než ten první po návratu. Především díky tomu, že ustálila sestavu, kterou navíc vhodně doplnila. Nakonec se ale bojům o vyhnutí se baráži nevyhnula. Skončila na jedenáctém místě a na desáté Karlovy Vary ztratila jen tři body.

Ve skupině o umístění ale stejně jako rok předtím válela a s přehledem si zajistila účast v následující sezoně. Mimochodem. Stejně jako v základní části, i v souboji o umístění Brňané zdolali Spartu třikrát ze čtyř vzájemných duelů.

V jedné sezoně tak Kometa slavila hned šest vítězství nad Spartou.

Sparta Praha – Kometa Brno 3:4 sn.

Branky a nahrávky: 11. Broš (Gulaši, Kůrka), 37. Smoleňák (O´Brien), 44. Philipp (Hromas, Hlinka) – 11. Hubáček (Brabenec), 24. Kvapil (Stehlík), 33. Balej (Hruška, Kvapil), rozhodující nájezd Brabenec.

Sparta: Pöpperle – Vykoukal, Gulaši, O´Brien, Hanzlík, Salcido, Philipp, Macholda – Kůrka, Broš, Ručinský – Ton, Hlinka, Treille Y. – Hlaváč, Výborný, Smoleňák – Pacovský, Koreis, Hromas.

Kometa: Hovi – Richter, Mojžíš, Malec, Stehlík, Houdek, Zubíček – Kvapil, Hruška, Balej – Erat, Brabenec, Hubáček – Svoboda, Huml, Veselý – Pospíšil, Svoboda, Procházka.

Kometa Brno – Sparta Praha 3:1

Branky a nahrávky: 20. Hruška (Kvapil, Balej), 35. Balej (Kvapil), 57. Mojžíš – 23. Koreis (Hromas, Bartánus).

Kometa: Hovi – Malec, Mojžíš – Stehlík, Zubíček – Bičánek, Protivný – Koma – Veselý, Huml, Svoboda Jaroslav – Hubáček, Brabenec, Erat – Kvapil, Hruška, Balej – Dlouhý, Meidl, Svoboda Jakub.

Sparta: Pöpperle – Gulaši, O’Brien – Hanzlík, Philipp – Husák, Salcido – Kratěna, Výborný, Ton – Pacovský, Broš, Kůrka – Hromas, Koreis, Smoleňák – Bartánus, Karpov, Tůma – Luňák.

Sparta Praha – Kometa Brno 3:2

Branky a nahrávky: 11. Treille (Luňák), 24. Smoleňák (Macholda), 53. Broš (O´Brien, Ton) – 39. Veselý (Kvapil, Hruška), 57. Erat (Brabenec, Dlouhý).

Sparta: Pöpperle – Gulaši, Vykoukal, Hanzlík, Philipp, Macholda, O´Brien, – Kafka, D. Výborný, Kůrka – Hromas, Koreis, Ton – Treille, Luňák, Broš – Bartánus, Smoleňák, Karpov.

Kometa: Hovi – Houdek, Stehlík, Protivný, Bičánek, Malec, Mojzíš, Kempný – Erat, Brabenec, Dlouhý – Veselý, Hruška, Kvapil – Jaroslav Svoboda, Huml, Jakub Svoboda – Švaňhal, Procházka, Meidl.

Kometa Brno – Sparta Praha 1:0

Branky a nahrávky: 40. Procházka (Hubáček, Mojžíš).

Kometa: Hovi – Stehlík, Houdek, Bičánek, Kempný, Mojžíš, Malec, Ostrčil – Erat, Dopita , Veselý – Kvapil, Hruška, Balej – Hubáček, Širokovs, Procházka – Dlouhý, Huml, Brabenec – Jak. Svoboda.

Sparta: Pöpperle – Gulaši, Vykoukál, Philipp, Hanzlík, Macholda, O Brien, Husák – Kratěna, Ton, Broš – Koreis, Smoleňák, Bartánus – Žalčík, Luňák, Karpov – Kafka, Hromas, Rubeš – Přibyl.