Kometa odehrála celkem povedenou první polovinu ročníku 2010/2011. Jenže 10. prosince se dostavila vánoční krize. Brno po pěti výhrách v řadě padlo ve Zlíně 2:3 a následovala série duelů, ve kterých si připsalo jen jedno vítězství po nájezdech.

Brňané zajížděli na led Litvínova a potřebovali akutně vyhrát, zlomit šňůru nezdarů a zastavit pád tabulkou. „Přijeli jsme tam s tím, že budeme hrát ze zabezpečené obrany a nebudeme se tlačit do rychlého útočení,“ líčil tehdejší brněnský forvard Ivan Huml.

A tahle taktika fungovala víc než dobře. Hosté se totiž na ledě Vervy ujali vedení po první třetině 3:0. „To se nám opravdu povedlo. Dodalo nám to sebevědomí,“ pravil Huml.

Ten se stal hrdinou úvodního dějství. Nahrál na všechny tři branky. „Měl jsem z toho radost. A kde se to ve mně vzalo? Vždycky je to trochu o štěstí. Dvakrát se mi povedlo vyjet z rohu a přihrát nejdřív Kamilu Brabencovi a pak Dlouhánovi (Radek Dlouhý – pozn. red.). Oba to krásně zakončili,“ zavzpomínal Huml.

A ani ve druhé části Kometa nepolevovala. Politá živou vodou se hnala za dalšími góly. Po čtyřiceti minutách to bylo už o pět branek. „Od půlky zápasu jsme měli utkání jasně ve svých rukou a Litvínov jsme k ničemu nepustili. Těžko odhadovat, jestli ten výsledek úplně odpovídal našemu výkonu. Určitě jsme si zasloužili odvézt všechny tři body. Byli jsme jasně lepší,“ pravil Huml.

Konečné skóre nakonec bylo 1:7 z pohledu domácích, kteří si tak před vlastními fanoušky uřízli pořádnou ostudu. To v sektoru hostí panovala samozřejmě spokojenost. „Chtěl bych poděkovat hráčům za koncentrovaný a zodpovědný výkon. Jsme strašně šťastni, že jsme přerušili sérii nezdarů a získali tři body,“ hodnotil tehdejší brněnský kouč Ladislav Lubina.

Společně se svými svěřenci si tak oddechli. Přerušili sérii dvanácti duelů, ve kterých ani jednou nezískali všechny tři body. „Byla to pro nás samozřejmě úleva. Ale zároveň jsme si uvědomovali, že to bylo jen jedno vítězství a v tu chvíli to neznamenalo moc. Měli jsme před sebou ještě spoustu těžkých zápasů. Důležité bylo, abychom začali pravidelně bodovat,“ podotkl Huml.

Pravdou ale je, že Kometu tahle výhra příliš nenakopla. Ve zbývajících desíti zápasech základní části extraligy totiž zvítězila jen třikrát.

Proto ji následně čekalo play-out, ve kterém byl cíl jasný – vyhnout se baráži a udržet tak extraligový status i do dalšího ročníku.

To se nakonec povedlo. V play-out se Kometa stejně jako před rokem rozjela a s přehledem vybojovala první místo. Zajímavostí je, že se v něm střetla také s pražskou Spartou, která prožívala katastrofální sezonu.

Kometa splnila základní cíl, udržet se, i ve druhém ročníku po návrat do extraligy. I když se ani jednou nevyhnula play-out, pokaždé v něm ale válela.

Na zápas s Litvínovem ze 42. kola základní části se vzpomíná ještě dodnes. Jde totiž o nejvyšší vítězství v prvních dvou sezonách po návratu do extraligy.

Tohle utkání se ale do historických tabulek zapsalo ještě jedním unikátem. Kometa výhrou 7:1 přetrhla šňůru 76 zápasů po sobě, kdy nedala víc jak čtyři branky v jednom duelu.

Litvínov - Kometa Brno 1:7

Branky a nahrávky: 41. Stříteský (Černý) – 9. Brabenec (Huml), 14. Dlouhý (Huml), 17. Mojžíš (Huml), 31. Bičánek (Hruška), 38. Veselý (Kvapil, Bičánek), 54. Širokovs (Procházka, Stehlík), 59. Hruška (Bičánek, Erat).

Rozhodčí: Jeřábek, Šindler – Pešek, Jelínek. Vyloučení: 7:6, navíc Jánský 10 minut OT. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4216. Střely na branku: 28:42.

Průběh utkání: 0:5, 1:5, 1:7.

Hráči utkání: Peter Jánský – Ivan Huml.

Litvínov: J. Hübl (od 31. Brzobohatý) – Černošek, Kubát, Stříteský, Jareš, Skuhrovec, Švarný, Gula – Jánský, V. Hübl, Kubinčák – Černý, Kracík, Lukeš – Majdan, Vopat, Jenáček – Bojer, Rindoš, Gerhát.

Kometa: Hovi – Mojžíš, Malec, Bičánek, Kempný, Houdek, Stehlík, Protivný – Jakub Svoboda, Dopita, Veselý – Erat, R. Hruška, Kvapil – Širokovs, R. Procházka, Hubáček – Brabenec, Huml, Dlouhý.