Pán bodyčeků. Legendární hokejový obránce Machač zemřel před deseti lety

Medaile sbíral s národním týmem, jedenáct let zůstal věrný brněnské Kometě a přestože s ní titul nezískal, výrazně se zapsal do její historie. Řeč je o hokejovém obránci Oldřichu Machačovi, jenž byl pověstný svým důrazem a bodyčeky. Zkrátka nikdy neuhnul ze souboje. Ten poslední ale prohrál ve svých pětašedesáti letech, když ho zradilo srdce. Od té doby v úterý uplynulo deset let.

Hokejový obránce Oldřich Machač. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Výčet jeho úspěchů je obdivuhodný a všechny zaznamenal v reprezentačním dresu. S československým výběrem vybojoval deset medailí z mistrovství světa, z toho tři zlaté. Na olympijských hrách v letech 1968 a 1978 získal stříbro a v roce 1972 přidal do své sbírky bronz. „V nároďáku jsme byli opravdu výborná parta. Nenašli byste tam jediného kluka, který by do ní nepatřil. Nikdo se nestranil,“ prohlásil Machač v seriálu Když tady zářil. Pán bodyčeků vzpomíná na rvačku s Liony Přečíst článek › Mistr bodyčeků začínal s hokejem v rodném Prostějově, dvě sezony hrál i v Košicích. A pak přišel rok 1967. Rok, kdy poprvé navlékl brněnský dres. A v něm zůstal jedenáct sezon, přestože tehdy už Kometa ustupovala ze slávy. „Postupně stárla a slábla. Ale já jsem to tak nebral. Chtěl jsem hrát co nejblíže domova. Už před vojnou jsem byl rozhodnutý pro Brno,“ objasnil Machač. S reprezentací i Kometou se loučil v roce 1978. Bez velkých gest a fanfár. Čtyři roky pak hrál v Německu a po konci kariéry převážel potravinářské výrobky. „Od roku 1983 jsem na bruslích nestál. Začal jsem dělat náročnou práci. Neměl jsem moc čas, ani chuť. Jedna životní etapa skončila, jiná začala,“ zdůvodnil člen Síně slávy českého hokeje a Síně slávy IIHF, tedy Mezinárodní federace ledního hokeje.