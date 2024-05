V pouhých pěti měsících mu otec postavil první posilovnu a odmalička měl striktně naplánovaný každý den. Hokejově vyrůstal v Kometě Brno, odkud se ve třinácti vydal do Liberce. Svůj sen o NHL si útočník Pavel Zacha splnil, ale zářit začal až v posledních letech v Bostonu. Dlouho odmítal i národní tým, šestkrát ho zvali zástupci české reprezentace marně. Nevšední příběh brněnského rodáka napíše jednu z nejzajímavějších kapitol v následujících dnech, Zacha totiž přiletěl na mistrovství světa do Prahy jako jedna z největších posil české reprezentace, která hodlá zabojovat o vytouženou medaili na domácím mistrovství. Jako první se představí Zacha v úterý od 16.20 ve sledovaném klání proti Kanadě, kdy si v sedmadvaceti letech připíše svůj reprezentační debut v A týmu.

Český útočník ve službách Bostonu Pavel Zacha zažije v úterý svou premiéru v reprezentaci dospělých. | Foto: Profimedia

„Podařilo se mi o mém záměru přesvědčit manželku, což bylo zásadní," uvedl o začátcích svého plánu se synem v rozsáhlém vyprávění pro server nhl.com Zachův stejnojmenný otec Pavel. Právě jeho svérázná výchova, kterou nazval Kamevéda, byla mnohým trnem v oku. Veřejnost dráždil striktní styl výchovy, kdy měl odmalička pro svého syna nalajnovaný každý den tak, aby z něj vyrostla hvězda.

„Otec o metodě nikdy nepochyboval a ani já ne. Vždycky jsem si myslel, že mám lepší dětství než ostatní," povídal sedmadvacetiletý brněnský rodák, který je stále tak trochu trnem části hokejové veřejnosti.

Ta mu vyčítá jeho ležérní vztah k reprezentaci. Vždyť pozvánku z národního týmu Zacha odmítl šestkrát, naposledy loni, kdy se také oženil. Na šampionátu v Praze ale někdejší supertalent českého hokeje chybět nebude a dres seniorské reprezentace obleče poprvé v kariéře.

Jeho kariéra začala v rodném Brně. Z města se Zacha se synem záhy přestěhoval do Velkého Meziříčí, odkud pocházel, aby byl syn na zdravějším vzduchu a víc v přírodě. Dál ale nastupoval za Kometu, kde agilní centr zůstal jen do třinácti let, poté se společně s otcem přestěhovali do Liberce.

Zachova manželka zůstala doma s dcerou, aby vydělávala peníze. „Párkrát jme se pohádali, protože jsem nechtěl jíst, co mi uvařil. Když to pak sám zkusil, tak to naštvaně vyhodil, protože to ani on sám nemohl dát do pusy. Ale už se zlepšil," smál se při vyprávění o soužití na severu Čech mladší Zacha.

V šestnácti zažil v Liberci debut v extralize dospělých i první gól, ale ambiciózní otec se synem mířili výš. A tak se Zacha vydal v sedmnácti do kanadské juniorské soutěže OHL, kde oblékl dres Sarnie. V zámoří to ale dlouho žadná sláva nebyla. Přesto byl brněnský rodák v roce 2015 na nesmírně nabušeném draftu, z něhož vzešla i generační hvězda Connor McDavid, vybrán jako šestý celkově celkem New Jersey Devils.

Do NHL nakoukl poprvé v devatenácti v dubnu roku 2016, kdy naskočil do závěrečného utkání, které bylo poslední v kariéře pro jeho legendárního krajana z New Jersey Patrika Eliáše. Na jeho odkaz ale v Newarku, kde Ďáblové sídlí, navázal jen částečně. I když vyloženě nepropadl, mezi hvězdy týmu se nezařadil. Paradoxně nejlíp mu v New Jersey vyšla specifická koronavirová sezona 2020/2021, kdy si vytvořil s pětatřiceti body v padesáti duelech své bodové maximum.

Spásný byl pro Zachu jeho předloňský letní přestup do Bostonu. Po boku hvězdného krajana Davida Pastrňáka se našel a zařadil mezi důležité postavy ambiciózního týmu. Zacha si dvakrát vytvořil osobní bodové maximum, v této sezoně nasbíral devětapadesát bodů, dalších šest přidal v play-off, které pro Bruins skončilo nezdarem ve druhém kole play-off proti Floridě.

Na klubový úspěch si tak Zacha musí počkat, přesto žije svůj sen, „Náš cíl byl jednoznačný, aby si jednou zahrál NHL. Jsem rád, že se mu to povedlo splnit," dodal Zacha starší.

V následujících dnech se může stát opravdovou hvězdou i pro české hokejové fanoušky. Pomůže národnímu týmu k vytouženým medailím na domácím mistrovství? Jeden cenný kov z reprezentace už má, v roce 2014 byl členem stříbrného týmu na mistrovství světa hráčů do osmnácti let.