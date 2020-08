Forvard ošlehaný bitvami ve slovutné NHL opustil Brno kvůli onemocnění své maminky. „Je to obrovský hráč s velkou kariérou. Je pro nás smutné, že jsme ho ztratili. Má hodně co učit starší i mladší hráče. Doufáme, že pro něj vše dobře dopadne. Některé věci jsou důležitější než hokej,“ uvedl k Plekancově odchodu útočník Komety Peter Schneider.

Brněnský tým nyní potřebuje zacelit díru, která vznikla po odchodu kladenského rodáka v centru druhé formace. „Je to čerstvá zpráva, těžko se bude nahrazovat a chvíli to potrvá. Jde o hráče, který nám dělal černou práci,“ shrnul asistent brněnského trenéra Radek Bělohlav.

Plekance v Kometě podobně jako celou kariéru v zámoří zdobila kvalitní hra směrem dozadu i v oslabení. „Dlouho jsme s ním debatovali standardní situace a radili se, jakým způsobem změnit pár věcí,“ přiznal Bělohlav.

Plekanec ale také poctivě sbíral body, v minulé sezoně jich nakupil třiatřicet a byl čtvrtý nejproduktivnější hráč Komety. Doménou sedmatřicetiletého forvarda byla také vhazování, na nichž pracoval i pomocí speciálního stroje dovezeného ze zámoří. V minulém ročníku vyhrál z celého týmu jasně největší počet buly. „Spolu jsme se zamysleli, jak trénovat buly, aby to bylo lehčí. S koučem nebo s hráči se to dá nacvičovat, ale je to takové složitější. Kotouče se musí furt sbírat, a to trvá. Stroj je užitečný,“ přiblížil Plekanec techniku, která mu pomáhala k výborným statistikám.

V úterním domácím duelu Komety s Olomoucí, v němž Brňané prohráli 2:4, se chopil role druhého centra devatenáctiletý útočník Vojtěch Střondala, jenž byl po boku Schneidera a Tomáše Vincoura vidět.

Přesnou přihrávkou zpoza brány na volného Schneidera pomohl ve čtyřiadvacáté minutě utnout čekání Komety na gól. „Vojta si tuto pozici zaslouží. Předvádí konstantní výkony. Bylo potřeba vyzkoušet jeho spojení s Peterem a Vinckem. Myslím, že se této role zhostil dobře,“ chválil Bělohlav.

Další šanci ukázat se dostane Střondala ve čtvrtek, kdy Kometa od pěti hodin odpoledne hraje na ledě Olomouce čtvrtý zápas poháru.