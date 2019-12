Jak náročný zápas máte za sebou?

Těžký. Kladno hraje dobře, nepříjemně. Bojují, dobře bruslí. Šlo o velmi nepříjemného soupeře.

První třetina vám nevyšla podle představ, prohráli jste ji 0:1. Čím to?

Pořád ještě je na nás vidět křeč, chvílemi to není ono. I když jsme měli střeleckou převahu, tak byla hra utrápená. Na druhou stranu je pozitivní, že jsme se v zápase zlepšovali. Výkon gradoval. Dřív to bylo naopak, začali jsme dobře a pak prohráli.

Utahali jste Kladno houževnatostí a trpělivou hrou?

Bylo znát, že jsme měli hodně přesilovek. Soupeř se v oslabení unavil. Drželi jsme prakticky celý zápas puk na holi. Když jeden tým hraje s pukem, druhý se unaví a všechno je pro něj mnohem těžší. To se dnes potvrdilo.

Kladnu chyběli dva hráči z první formace. Ovlivnilo to vaši přípravu na soupeře?

Na to nekoukáme, máme svých starostí dost. Abychom se zlepšili a podávali v každém zápase kvalitní výkony. Jestli na druhé straně hrají v plné sestavě nebo ne, je jedno. Nám taky dlouhodobě schází Peter Mueller. Na to nehledíme.

V dresu soupeře tentokrát nenastoupil ani váš kamarád Jaromír Jágr. Mrzelo vás, že chyběl?

Mně je to celkem jedno, ale fanoušci by asi byli rádi. (úsměv) Samozřejmě, když hraje, tak mají zápasy jiný náboj. Lidi se na něj přijdou podívat, to je hezké. Pro nás jsou důležité body. Musíme se chytnout, to je teď nejdůležitější.

Bylo Kladno bez Jágra jiné?

Samozřejmě chybí v přesilovkách, svými zkušenostmi a už jen tím, že jeho jméno není v sestavě. Na druhou stranu hrají pořád stejně. Bojují, bruslí a jsou pořád stejně nepříjemní, ať už tam Jarda je nebo není. Jménem a zkušenostmi jim ale samozřejmě pomůže, to je jasné.

Znovu jste udeřili v početní výhodě. Na začátku sezony jste se v přesilovkách trápili, jsou teď naopak vaše největší zbraň?

Na začátku sezony nám sice nešly, ale hráče na ně máme. Zkoušíme různé varianty, ať je tam kterákoliv lajna. Je to zbraň, ale nechceme nic zakřiknout. Musíme se teď soustředit především na věci, která nám nejdou.

Začíná se hra znovu přibližovat tomu, co jste si vytyčili?

V něčem ano, v něčem máme pořád rezervy. Pořád můžeme hrát rychlejší hokej. Není to kolikrát jen o rychlosti bruslení, ale o tom, jak rychle tým hraje s pukem. Jak rychle ho dává dopředu, jak rychle hraje v útočné třetině. Někdy nám to jde pomalu. To jsou systémové věci, které musíme zlepšit a dělat je každý zápas. Věřím, že do konce sezony se budeme zlepšovat a hrát ještě líp.